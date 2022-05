Sag niemals nie! Björn Ulvaeus (77) schockte seine Fans zu Beginn dieses Jahres mit einer traurigen Nachricht: Der Musiker und seine Frau Lena Källersjö haben sich getrennt, nachdem sie 41 Jahre verheiratet waren. Doch das ist nicht seine erste gescheiterte Ehe. Er war zuvor bereits mit Agnetha Fältskognun (72) verheiratet. Mit seinen 77 Jahren ist der ABBA-Sänger nun zwar schon älter, aber: Björn ist offen für eine neue Liebe!

In einem Interview mit Sveriges Radio wurde er nun gefragt, ob er sich kommenden Sommer auf Dates begeben wird. Der Musiker habe darauf zögerlich geantwortet: "Ja, also ich weiß nicht recht, was ich sagen soll [...] Es ist nicht ausgeschlossen." Eine neue Frau scheint es demnach noch nicht in seinem Leben zu geben. Dennoch können Björns Fans gespannt bleiben, ob bald eine Liebschaft folgen wird.

Auch wenn der gebürtige Schwede eine neue Frau in seiner Zukunft nicht ausschließt, soll Lena Källersjö ein Teil seines Lebens bleiben. Sie und Björn betonten, dass sie trotz ihrer Trennung nicht den Kontakt zueinander abbrechen. Sie wollen weiterhin befreundet bleiben und auch gemeinsam auf Familienveranstaltungen gehen.

Anzeige

Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Björn Ulvaeus und seine Frau Lena bei der "Mamma Mia - The Party"-Premiere im Januar 2016

Anzeige

Getty Images Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson von ABBA

Anzeige

Getty Images Lena und Björn Ulvaeus im Juli 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de