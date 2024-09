Cardi B genießt ausgelassene Einkaufstour mit ihren Kids

Cardi B (31) genießt die Zeit mit ihren Kids. In ihrer Instagram-Story nimmt die Rapperin ihre Sprösslinge mit zu einem ausgelassenen Shoppingtrip. Gemeinsam mit Töchterchen Kulture (6) und Sohnemann Wave (3) macht sie ein Einkaufszentrum unsicher, wo die Kleinen ihre Einkaufskörbe mächtig vollpacken. Während sich Kulture für Haarbänder von Hello Kitty und bunte Schlüsselanhänger interessiert, begeistert sich Wave für Zuckerwatte in Form von Tierköpfen. Da kann auch seine ältere Schwester nicht Nein sagen und schlägt zu. Schließlich muss Cardi dem Shopping-Wahn ihrer Kids den Riegel vorschieben und lacht: "Nicht mehr für dich, nicht mehr für dich."

Cardi will ihre Sprösslinge wohl ein wenig verwöhnen. Vor knapp zwei Wochen bekam ihre Familie nämlich süßen Zuwachs – die Musikerin brachte ihr drittes Kind zur Welt. "Das schönste kleine Ding", schwärmte sie danach auf Instagram. Nach der Geburt gönnt sich Cardi jedoch keine Pause. Rund eine Woche nach der Entbindung stand sie schon wieder im Gym und schwitzte fleißig bei ihrem Workout auf dem Stairmaster.

Doch leider gab es auch die ein oder andere dunkle Wolke, die Cardis Familienglück in den vergangenen Wochen und Monaten trübte. Ende 2023 gaben Cardi und Offset (32), der Vater ihrer drei Kinder, ihre Trennung bekannt. Was folgte, war jede Menge Hin und Her – bis die "Bodak Yellow"-Interpretin im August schließlich die Scheidung einreichte. Am selben Tag gab sie ebenfalls ihre Schwangerschaft bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi Bs Tochter Kulture Kiari Cephus

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige