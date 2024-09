Damit will Prinz Harry morgen in Dianas Fußstapfen treten

Prinz Harry (40) will morgen in New York City in die Fußstapfen seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) treten. Im Rahmen der hochkarätigen Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen sowie der Klimawoche ist er anwesend und soll dazu eine emotionale Rede planen, wie nun The Sun berichtet. So soll sich die Ansprache des Bruders von Prinz William (42) auf die Räumorganisation von Landminen HALO Trust konzentrieren, für die sich seine geliebte Mutter vor ihrem Tod engagierte. 1997 ging die einstige Princess of Wales in der Nähe von Huambo, Angola durch ein von Landminen geräumtes Gebiet – die Fotos davon gingen damals um die ganze Welt. Genau wie Diana möchte auch Harry auf dieses Thema aufmerksam machen. Er soll die Gelegenheit nutzen wollen, um Themen seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen voranzutreiben.

Harry ist beruflich dieses Mal alleine unterwegs. Seine Frau Herzogin Meghan (43) begleitet ihn nicht. Und auch nach seiner New-York-Reise geht es für den 40-Jährige Solo weiter. Am 30. September fliegt Harry in seine Heimat. So wird er an den WellChild Awards in London teilnehmen. Seit bereits 16 Jahren ist er Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation. Deshalb wird Königs Charles' (75) Sohn die bemerkenswerten Leistungen von schwerkranken Kindern und ihren Familien würdigen. Ob er während seines Aufenthaltes auch seinen Vater und seinen Bruder treffen wird, ist eher unwahrscheinlich und ohnehin nicht bekannt.

Bereits Ende August besuchte Harry seine Heimat. Allerdings tat er dies still und heimlich. Zur Beerdigung seines Onkels mütterlicherseits, Lord Robert Fellowes (✝82) flog der zweifache Vater überraschend ein. Vor Ort soll Harry auch auf seinen Bruder getroffen sein. Die beiden Prinzen gelten seit vielen Jahren als zerstritten und sollen deswegen während sowie nach der Zeremonie kein Wort miteinander gewechselt haben. Ohnehin hielt sich Harry eher an die Verwandten seiner verstorbenen Mutter. So beherbergte Dianas Bruder Charles Spencer (60) ihn in Althorp, wie Mirror berichtete.

Getty Images Prinzessin Diana in Angola, 1997

Getty Images Charles Spencer und Prinz Harry im Juli 2021

