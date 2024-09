Fans sind sicher: Zieht Verena Kerth in Promi-BB-Container?

Schon bald geht Promi Big Brother in die nächste Runde. Die ersten Kandidaten stehen bereits fest, manche andere kämpfen noch um die begehrte Wildcard. Nun gibt es einen weiteren Hinweis, wer im Oktober in den Container einziehen könnte. Auf Instagram wurde ein Teaser veröffentlicht, der die Schulter der zukünftigen Kandidatin zeigt. Für die Fans steht fest: Das muss Verena Kerth (43) sein! "Verena, wir haben dich enttarnt", freut sich ein User in der Kommentarspalte.

Ob es sich bei der Besitzerin der mysteriösen Schulter wirklich um Verena handelt, bleibt abzuwarten. Sollte die Ex von Marc Terenzi (46) wirklich in den Promi-Container einziehen, wäre sie in bester Gesellschaft: Bereits bestätigt wurde die Teilnahme von Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (49) und Max Kruse (36). Je nachdem, wer sich die Wildcard schnappen kann, könnten noch Garry Secret (20), Melissa Heitmann (28), Sarah Liebich oder Laura Peuker dazustoßen. Auch Sarah Wagner alias Laberrhababer, Flying Bengel alias Bernd Schötteler, Luisa Crash und Christian Kugathasan stehen noch zur Auswahl.

Im Container hätte Verena bestimmt einiges zu erzählen – im Privatleben der Radiomoderatorin ging es in letzter Zeit drunter und drüber. Vor knapp zwei Monaten machte sie die Trennung von Marc offiziell. Dieser erlitt kurz darauf einen Zusammenbruch und ließ sich in eine Suchtklinik einweisen. Zudem läuft nach wie vor ein Verfahren wegen eines handgreiflichen Vorfalls, der sich 2023 in einem Hamburger Hotel zwischen den beiden Ex-Partnern ereignete – die Vorwürfe Verena gegenüber wurden jedoch mittlerweile wieder fallengelassen.

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi im Juni 2023

