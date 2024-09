Jimmy Fallon: Sentimentales Geschenk von Frau Nancy zum 50.

Jimmy Fallon (50) wurde an seinem 50. Geburtstag von seiner Frau Nancy Juvonen (57) mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht. Der beliebte Moderator erzählte jetzt in einer Episode der "The Tonight Show", dass er von seiner Familie mit einem nostalgischen Präsent überrascht worden sei, das ihn tief berührt habe. Nach einem Frühstück im Stil von "Pee-wee Herman", das Nancy und ihre beiden Kinder Winnie Rose (11) und Frances Cole zubereitet hätten, sei der Moderator von seinen Töchtern in einen anderen Raum geführt worden, in dem eine Jukebox auf ihn gewartet habe.

Hinter dem Geschenk steckt eine ganz besondere Geschichte: Der TV-Moderator schilderte, dass sein Vater in den 50er-Jahren eine kostenlose Jukebox ergattert, repariert und schließlich in ihrem Zuhause integriert habe. Das Gerät sei irgendwann allerdings kaputtgegangen und schließlich ausgemustert worden. Ebendiese Jukebox habe ein Freund der Familie letztes Jahr in einem Elektronikladen wiedererkannt und Nancy angerufen. Sie habe daraufhin beschlossen, die Jukebox zu kaufen und sie modernisieren zu lassen. "Das ist die gleiche Jukebox, mit der ich aufgewachsen bin, sogar mit der Handschrift meines Vaters", erklärte der Moderator beeindruckt.

Ergänzt wurde das nostalgische Geschenk durch ein selbst gemachtes Armband seiner Tochter, das er stolz in der Show präsentierte. Auf Instagram bedankte sich der Entertainer außerdem rührend bei seinen Fans für all die jahrelange Unterstützung.

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon mit seiner Frau Nancy Juvonen und seinen Töchtern Winnie Rose and Frances Cole

Getty Images Jimmy Fallon mit seiner Frau Nancy

