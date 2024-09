Mit Krone: Madonna begeisterte bei Fashion Week in Mailand

Madonna (66) ließ sich nicht lumpen und legte bei der Fashion Week in Mailand einen Auftritt der Extraklasse hin. Die Sängerin besuchte die Modenschau der Luxusmarke Dolce & Gabbana in einem extravaganten Outfit. Dabei war sie eigentlich kaum zu erkennen – von Kopf bis Fuß verdeckte sie ein langer, schwarzer Spitzenschleier. Auf ihrem Kopf festgehalten wurde dieser von einer opulenten, goldenen Krone mit Perlenbesatz. Passend dazu kombinierte sie ein üppiges goldenes Collier, transparente Handschuhe sowie ein schlichtes, schwarzes Kleid. Dieser Look kam wohl gut an: Prompt wurde sie von den Designern Domenico Dolce (66) und Stefano Gabbana (61) mit Handkuss in Empfang genommen.

Madonna und die beiden Designer vereint eine lange Freundschaft. Schon seit Anfang der 1990er-Jahre fungiert sie als Botschafterin der prestigeträchtigen Marke. Die Show in Mailand war sogar der "Vogue"-Interpretin gewidmet – unter dem Titel "Italian Beauty" wurde ihre von Jean Paul Gaultier (72) entworfene Garderobe für die "Blonde Ambition"-Tour als Inspiration genutzt. Als Madonna als letzter Gast die Location betrat, gab es spontan stehende Ovationen von den rund 1.000 Zuschauern, wie The Guardian berichtet.

Zur Show erschien Madonna ohne Begleitung. Jedoch soll sie derzeit eigentlich wieder zu zweit durchs Leben gehen! Der neue Mann an ihrer Seite ist Akeem Morris. Gemeinsam mit dem fast 40 Jahre jüngeren Fußballspieler genoss sie in diesem Sommer bereits einen romantischen Urlaub in Positano und knutschte zärtlich unter der italienischen Sonne. Mit öffentlichen Auftritten hält sich das junge Paar bisher allerdings zurück.

Getty Images Madonna, Domenico Dolce und Stefano Gabbana bei der Mailänder Fashion Week

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

