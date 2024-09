Realitystar Charlotte Crosby ist zum zweiten Mal schwanger

Schöne Nachrichten aus England: Charlotte Crosby (34) ist schwanger! Wie die Geordie Shore-Bekanntheit auf Instagram enthüllt, erwartet sie ihr zweites Kind. Die Baby-News verrät sie ihren Fans ganz nebenbei in einem Werbevideo für die neue Sportkollektion ihrer Modemarke. In dem Clip streichelt die Influencerin ihren wachsenden Bauch, während sie mit ihrem Partner Jake Ankers und ihrer gemeinsamen Tochter Alba Jean am Strand entspannt. Kurz darauf sie zeigt dann Ultraschallbilder in die Kamera, die ein für alle Mal klarmachen, dass sie Nachwuchs erwartet.

Zu dem Post schreibt die Brünette: "Ich bin in meiner Baby- und Business-Ära. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Baby Nummer zwei im Januar 2025 erwartet wird. [...] Wir sind so aufgeregt, bald eine vierköpfige Familie zu sein!" In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche ihrer Fans. "Herzlichen Glückwunsch an euch drei. Ich kann euer nächstes Kapitel kaum erwarten", kommentiert ein User. Auch "Geordie Shore"-Kollege James Tindale wünscht der kleinen Familie alles Gute.

Gegenüber ihren Fans nimmt die Britin kein Blatt vor den Mund. Schon im April heizte Charlotte Schwangerschaftsgerüchte an. Damals postete sie ein Foto ihres Liebsten, auf dem sie ihm mit einem Weinglas zuprostete. "Eine besondere Zeit für uns zwei. Wir versuchen, Baby Nummer zwei zu machen", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und Jake Ankers im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige