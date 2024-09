Taylor Swift und Gigi Hadid gönnen sich einen Mädelsabend

Wo Paparazzi sind, da sind meistens auch Taylor Swift (34) und ihre beste Freundin Gigi Hadid (29). Die Sängerin und das Model genossen am Samstagabend einen entspannten Mädelsabend in New York City. Wie Fotos zeigen, die Page Six vorliegen, trafen sich die beiden im Restaurant The Corner Store im angesagten Soho-Viertel. Taylor und Gigi machten einen entspannten Eindruck. Die "Cardigan"-Interpretin wählte für das Treffen einen Minirock im Karomuster und kombinierte dazu ein schwarzes Oberteil sowie braune Heels im Clogs-Stil. Bradley Coopers (49) Freundin trug hingegen einen dunkelbraunen Trenchcoat und eine fließende beigefarbene Hose.

In den vergangenen Tagen zeigte sich Taylor vor allem mit einer Person an ihrer Seite: Die Musikerin nutzte die Pause ihrer "Eras Tour", um Zeit mit ihrem Freund Travis Kelce (34) zu verbringen. So besuchten Taylor und der Tight End der Kansas City Chiefs unter anderem die US Open Anfang September. Beim Einzelfinale der Männer turtelten die beiden total verliebt auf den Rängen. Auch hier setzte der Superstar in Sachen Mode auf Karos. In einem niedlichen rot-weißen Minikleid und roten Lippen zog sie alle Blicke auf sich – vor allem die ihres Liebsten, der kaum die Finger von ihr lassen konnte.

Während Travis sich am Samstag höchstwahrscheinlich auf sein nächstes NFL-Spiel vorbereitete, machte sich Taylor einen entspannten Abend mit Gigi. Die zwei sollen bereits seit über zehn Jahren durch dick und dünn gehen. "Sie ist eine von Natur aus freundliche und offene Person, die es geschafft hat, ein großer Power-Player und eine Geschäftsfrau zu werden", schwärmte die "August"-Sängerin vor einigen Jahren im Interview mit Harper's Bazaar über ihre Freundin. Die Berühmtheiten unterstützen sich offenbar in allen Lebenslagen. So soll Taylor Gigis Tochter Khai (4) gerne Geschenke machen. Das Model besucht zudem regelmäßig die Konzerte der 14-fachen Grammy-Gewinnerin.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Taylor Swift 2019

