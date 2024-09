Wie süß: Halle Bailey mit ihrem Sohn im Partnerlook im Gym

Halle Bailey (24) und ihr acht Monate alter Sohn Halo sorgen mit einem süßen Twinning-Moment am Donnerstag in den sozialen Medien für große Begeisterung. Die Schauspielerin teilt auf Instagram ein bezauberndes Spiegel-Selfie aus dem Fitnessstudio. Darauf sitzt sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs auf einer Matte. Auf dem Foto trägt das Mutter-Sohn-Duo schwarze Outfits und passende schwarze Bandanas. "Ich und mein Bodyguard", schreibt die Sängerin zu dem niedlichen Posting.

Auch Halles Schwester und Halos Tante Chloe kann wohl nicht widerstehen und kommentiert den Beitrag liebevoll mit "mein Halo". Erst im August haben die Schwestern einen zuckersüßen Moment mit dem Kleinen während einer "Tea Time"-Session in den sozialen Medien dokumentiert. In dem Clip, der auf Instagram veröffentlicht wurde, schmiegt sich Halo an die Brust seiner Mutter, während Halle und Chloe ihren Fans Lebensratschläge zu verschiedenen Themen geben.

Halle, die als Star in der Neuverfilmung von "The Little Mermaid" in aller Munde war, hat Halo Ende 2023 zusammen mit ihrem Freund DDG (26) zur Welt gebracht. Stolz verkündete sie die Ankunft ihres Sohnes im Januar 2024 auf Instagram mit bewegenden Worten: "Auch wenn wir schon ein paar Tage im neuen Jahr sind, das größte Geschenk, das 2023 mir machen konnte, war mein Sohn."

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle und Chloe Bailey bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn Halo im Krankenhausbett

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige