Zendaya zeigt ihre langen Beine in zwei Glamour-Looks in NYC

Zendaya (28) zog am Samstagabend mit zwei atemberaubenden Outfits in New York City alle Blicke auf sich. Die Euphoria-Schauspielerin erschien zur "For Your Consideration“-Vorführung ihres Films Dune: Part Two zuerst in einem eleganten Ensemble aus einer weißen Jacke und einem bodenlangen schwarzen Rock mit hohen Schlitzen. Später wechselte sie zu einem schulterfreien, smaragdgrünen Minikleid. Beide Looks setzten ihre ellenlangen Beine perfekt in Szene, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Bei ihrem stylishen Auftritt war Zendaya nicht allein: Auch ihre Co-Stars Timothée Chalamet (28) und Austin Butler (33) waren dabei und posierten mit ihr auf dem roten Teppich vor dem Theater in Midtown.

Zendaya, Timothée und Austin nahmen sich Zeit, um Autogramme für ihre Fans zu schreiben, welche sich freuten, das Trio wieder vereint zu sehen. Die "For Your Consideration"-Screenings dienen dazu, um Stimmen innerhalb der Filmindustrie zu gewinnen. Außerdem sind sie ein Zeichen dafür, dass "Dune: Part Two" bereits jetzt als heißer Anwärter für die Oscars im kommenden Jahr gehandelt wird. Die Fortsetzung des Hits "Dune" kam im März in die Kinos und spielte umgerechnet 629 Millionen US-Dollar ein. Zendaya verkörpert darin die Rolle der Chani.

Abseits des roten Teppichs ist Zendaya ebenfalls für ihren guten Modengeschmack bekannt. Mit seinem Partner Tom Holland (28) zeigt sich der Hollywoodstar gerne im Partnerlook. Erst Anfang September bummelten die beiden in einem lässigen Outfit durch die Straßen von Calabasas. Die Spiderman-Bekanntheiten wurden 2017 erstmals in Verbindung miteinander gebracht. Damals beteuerte die Schauspielerin aber, dass sie sich nicht daten. "Wir sind nur Freunde", erklärte Zendaya gegenüber Variety anfangs noch. Kurze Zeit später machten sie ihre Liebe öffentlich – seitdem gelten sie als unzertrennlich.

Getty Images Austin Butler, Zendaya Coleman und Timothée Chalamet im Februar 2024

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

