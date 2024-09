Brad Pitt und Inés de Ramón strahlen bei einer Date Night

Brad Pitt (60) und Inés de Ramón (31) zeigen sich mittlerweile regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am Samstag ging es für den Schauspieler und seine Partnerin zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Malibu, auf der sich die beiden wieder passend zueinander kleideten. Der Ex von Angelina Jolie (49) und Inés trugen beide cremefarbene Oberteile, beigefarbene Hosen, Sonnenbrillen und jeder ein Jäckchen, das sie lässig in ihren Händen hielten. Arm in Arm strahlten die Turteltauben in die Kameras und ließen sich für den guten Zweck ablichten, wie Bilder zeigen, die People vorliegen.

Der Partnerlook scheint für Brad und Inés mittlerweile eine Art Markenzeichen geworden zu sein. Bei der Premiere von Brads neuestem Film "Wolfs" in Los Angeles zeigten sich der 60-Jährige und die Schmuckdesignerin bereits in ähnlichen Erdtönen. Die 31-Jährige entschied sich an dem Abend für ein figurbetontes Kleid mit asymmetrischen Trägern. Ihr Partner trug ebenfalls einen Anzug in Beige, den er mit einem weit aufgeknöpften cremefarbenen Hemd kombinierte.

Brad und Inés gehen bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihren ersten Pärchenauftritt in der Öffentlichkeit feierten die beiden allerdings erst vor wenigen Wochen. Die Liebe zwischen Brad und Inés soll aber sehr innig sein, wie ein Insider gegenüber People Anfang des Sommers verriet: "Brad liebt so viele Dinge an ihr. Sie ist großartig für ihn. Es ist mehr eine ernsthafte Beziehung als nur ein Date. Seit sie zusammengezogen sind, ist alles großartig."

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Inés de Ramón im September 2024

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Inés de Ramón

