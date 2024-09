Coupleontour-Ina zieht nach der Trennung alleine nach Köln

Das Influencerpärchen Coupleontour hat sich vor wenigen Tagen getrennt. Nun stehen Ina (28) und Nessi (27) vor einigen Veränderungen und auch Herausforderungen. Wie Ina in ihrer Instagram-Story erklärt, sind die beiden schon räumlich getrennt. "Ich lebe aktuell in einer Wohnung in Köln. Ich möchte aktuell die Nähe zu meiner Mama und Schwester, die beide hier leben", gibt die 28-Jährige zu. Nessi wohnt derweil noch in dem gemeinsamen Haus in der Nähe von Berlin, wo auch ihre Tochter Livi bleibt.

Richtig ausgezogen ist Ina aus dem Haus in Berlin allerdings noch nicht. In ihrem Q&A wird die Influencerin gefragt, ob sie dort noch Sachen hat, worauf Ina antwortet: "Ja. Meine ganze Kleidung, all meine persönlichen Sachen, Zeugnisse etc. sind noch dort. Ich werde noch richtig ausziehen. Da Nessi und ich uns freundschaftlich gut verstehen, werden wir einen gemeinsamen Zeitpunkt dafür festlegen", stellt sie klar.

In einem YouTube-Video verkündeten Coupleontour die Trennung. "Wir haben uns auf Gesundheit konzentriert, aufs Mamasein, aber nicht auf uns. Und als wir es auf Krampf versucht haben, war es dann irgendwie vorbei und zu spät", nannten Nessi und Ina als einen Grund für die Trennung. Über sieben Jahre waren sie ein Paar gewesen, sind Eltern ihrer Tochter Olivia Rose und außerdem verheiratet.

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

