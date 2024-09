Demi Moore gibt tiefe Einblicke in ihre turbulente Kindheit

Demi Moore (61) offenbart in einem Interview in der "Drew Barrymore Show", dass ihre Eltern sie schon mit 13 Jahren ohne Führerschein Auto fahren ließen. Die Schauspielerin erzählt, dass ihre Eltern ihr damals die Erlaubnis gaben und sagten, sie solle im Falle einer Polizeikontrolle behaupten, sie hätte das Auto ohne ihr Wissen genommen. Demi nannte diese Vorgehensweise ihrer Eltern "Wahnsinn". Auch Host Drew Barrymore (49) musste in ihrer Familie oft die Rolle der Eltern übernehmen, was Demi und sie während des Gesprächs sehr miteinander verband.

Dieser Einblick in Demis turbulente Kindheit ist laut People Magazine nicht der einzige emotionale Moment im Gespräch mit Drew. Sie erinnert sich auch an eine dramatische Situation, als sie ihrer Mutter Virginia bei einer Überdosis das Leben retten musste. Damals hätte sie mit ihren kleinen Kinderfingern versucht, die Tabletten aus dem Mund ihrer Mutter zu holen, während ihr Stiefvater ihren Mund offengehalten hätte. Obwohl Demis biologischer Vater Charles Harmon Sr. war, erklärte sie in früheren Interviews, dass ihr Stiefvater Dan Guynes sie großzog. Er beging 1980 Suizid. Trotz der schwierigen Umstände versucht Demi Verständnis für ihre Eltern aufzubringen und betont bei Drew, dass ihre Mutter ihr Bestes gegeben habe.

Demis Beziehung zu ihrer Mutter beeinflusst auch, wie sie ihre eigenen Kinder Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30) erzog. Vater der Töchter ist ihr Ex-Mann Bruce Willis (69). "Ich glaube nicht, dass meine Mutter mit der Absicht geboren wurde, nicht für mich zu sorgen, mich zu vernachlässigen oder mir nicht wirklich ein Elternteil zu sein", erklärte Demi in der Show. Diese Erkenntnis habe ihr geholfen, Mitgefühl für ihre eigene Mutter zu entwickeln und damit auch ihren Kindern einen Weg zu zeigen, wiederum Mitgefühl für sie als Mutter zu haben. Drew stimmt zu und ergänzt: "Und deshalb sage ich zu meiner Mutter 'Ich liebe dich', weil all diese harten, verrückten Entscheidungen mich hierher gebracht haben." DemisTochter Scout würdigte in einem Interview im September mit dem People Magazine Demi als Vorbild und lobte ihre Mutter dafür, dass sie ihren Kindern beigebracht habe, sich von innen heraus schön zu fühlen.

Getty Images Demi Moore mit ihren Töchtern Rumer Willis, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis, 2024

Getty Images Scout LaRue Willis und Demi Moore im Juni 2024

