Diese Bedeutung hat Name von Prinzessin Beatrice' Tochter

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (3) feierte erst vor wenigen Tagen ihren Geburtstag. Zu diesem Anlass verriet das Magazin Mirror, warum Prinzessin Beatrice (36) und Edoardo Mapelli Mozzi (40) ihrer Tochter einen so ungewöhnlichen Namen verliehen haben – zumindest aus royaler Sicht, denn dieser bricht eine königliche Tradition. Sienna, die an zehnter Stelle der Thronfolge steht, vereint in ihrem Namen sowohl eine Ehrung für Beatrice' Mutter Sarah Ferguson (64) als auch eine Hommage an die verstorbene Königin Elizabeth II (✝96).

So verriet außerdem ein Freund des Paares, dass Beatrice und Edoardo einen italienischen Namen mit dem Buchstaben "S" suchten, um Beatrices Mutter Sarah zu ehren. Gleichzeitig repräsentiert der italienische Name die Wurzeln ihres Vaters, der dem italienischen Adel angehört und den Titel eines Grafen trägt.

Beatrices moderne Herangehensweise an das Familienleben und ihre enge Bindung zu ihren Kindern und Stiefkindern zeigt, wie sich das britische Königshaus langsam wandelt und sich modernen Einflüssen öffnet, ohne dabei die alten Traditionen ganz aus den Augen zu verlieren. So meistert die 36-jährige Prinzessin Beatrice erfolgreich ihre Patchwork-Familie, in der ihr auch die Rolle der Stiefmutter zukommt. Liebevoll kümmert sie sich um den kleinen Christopher Woolf, genannt "Wolfie", der aus einer früheren Beziehung ihres Ehemanns mit Dara Huang stammt.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice, ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi und ihr Stiefsohn Christopher, 2023

