Hatte Ashley Tisdale auch nach zweiter Geburt Depressionen?

Ashley Tisdale (39) und ihr Ehemann Christopher French (42) sind kürzlich zum zweiten Mal Eltern geworden und haben die Geburt ihrer Tochter Emerson gefeiert. Nur wenige Tage nach der Entbindung reflektiert die Schauspielerin über ihre bisherige Zeit mit ihrem zweiten Nachwuchs und vergleicht diese mit ihren Erfahrungen nach der Geburt ihrer ersten Tochter Jupiter. "Meine postpartale psychische Gesundheit ist wirklich stabil, und wow – was für ein Unterschied!", schreibt Ashley auf ihrer Webseite Frenshe.

Ashley sei total erleichtert, dass sie nach der zweiten Geburt keine Depression entwickelt habe. "Als ich Emerson zum ersten Mal in die Augen sah, hatte ich sofort die Verbindung, von der ich geträumt hatte. Diese Zeit nach der Geburt war so viel einfacher, weil ich mich wie ein normaler Mensch fühle, und ich fühle mich 100 Prozent mit meinen Töchtern verbunden", schwärmt die High School Musical-Bekanntheit weiter. Ashley und Christopher genießen die ersten Wochen als vierköpfige Familie in vollen Zügen.

Die Reise zur Mutterschaft war für Ashley nicht immer einfach. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter Jupiter im März 2021 gab sie zu, dass sie zwar von Anfang an Liebe für ihr Kind empfunden habe, jedoch eine Kleinigkeit fehlte. Das bereitete der 39-Jährigen große Sorgen. "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst", gab Ashley in einem TikTok-Video zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French, Ashley Tisdale und ihre Tochter Jupiter Iris French

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im September 2024 im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige