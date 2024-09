Inmitten Diddys Skandal: Justin Biebers Familie bleibt Prio

Justin Bieber (30) und P. Diddy (54) waren jahrelang befreundet und arbeiteten im vergangenen Jahr noch zusammen. Inmitten des Sexhandelskandals des Rappers hält sich der "Baby"-Interpret nun aber bewusst bedeckt und will nichts mit dem Drama zu tun haben. Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber People: "Er weiß von Diddys Verhaftung und all den Anschuldigungen. Es ist jedoch nichts, worauf er sich konzentrieren möchte." Seine oberste Priorität seien aktuell seine Ehefrau Hailey Bieber (27) und sein neugeborener Sohn Jack Blues. "Er will sich einfach darauf konzentrieren, ein großartiger Vater und Ehemann zu sein", meint die Quelle zu wissen.

Bislang gab Justin kein öffentliches Statement zu Diddys Skandal ab. Ein weiterer Informant merkte jedoch in einem Interview mit der Daily Mail an, dass ihn das Ganze ziemlich "verstören" soll. "Justin ist von den Nachrichten schockiert und will sie nicht verarbeiten oder darüber sprechen, also hat er sich zurückgezogen", lautete es. Auch die Zusammenarbeit mit dem Musiker an "The Love Album: Off the Grid" im vergangenen Jahr bereue der frischgebackene Vater im Nachhinein zutiefst.

Diddy wurde vor wenigen Wochen verhaftet und gegen ihn werden schwerwiegende Anschuldigungen erhoben. Neben Menschenhandel und Erpressung wird dem gebürtigen US-Amerikaner außerdem sexuelle Gewalt vorgeworfen. Auch ein Tagebuch seiner verstorbenen Ex-Freundin tauchte plötzlich auf. In diesem schreibt Kim Porter (✝47) von angeblichen Vergehen ihres früheren Partners und sagt ihm nach, er habe mit männlichen Teenie-Popstars Geschlechtsverkehr gehabt sowie Orgien mit zahlreichen Promis zelebriert.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

Getty Images P. Diddy, Rapper

