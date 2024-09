Prinz William gedenkt Queen Elizabeth mit Vatertagsfoto

Prinz William (42) hat einen herzerwärmenden Weg gefunden, seiner verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth (✝96) zu gedenken. So wurde laut OK! Magazine im Juni 2023 anlässlich des Vatertags ein besonderes Foto von William und seinen drei Kindern veröffentlicht: Das Bild zeigt den zukünftigen König, der eng verbunden mit seinen drei Kindern posiert. Überglücklich strahlt William, während sein jüngster Sohn Prinz Louis (6) liebevoll die Arme um die Schultern seines Vaters legt. Auch Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) sind an der Seite ihres Vaters zu sehen und blicken ihn voller Liebe an. Und wo liegt nun die Verbindung zur verstorbenen Queen?

Das idyllische Foto wurde in den Gärten des Frogmore House in Windsor aufgenommen – und der genaue Ort der Aufnahme, der sogenannte "Swiss Seat", hat eine besondere Bedeutung. Diese Bank wurde 1833 aus Silberbirken gefertigt und 2012 für das Diamantjubiläum der verstorbenen Königin renoviert. Später wurde der "Swiss Seat" ihr zu Ehren mit einer Inschrift versehen. Die Auswahl der Location für das Shooting war somit sicher kein Zufall.

Das Foto von Vater und Kindern wurde von der Royal-Fotografin Millie Pilkington aufgenommen, die schon mehrere Bilder für die Familie gemacht hat. Unter anderem knipste sie Prinz Louis' fünftes Geburtstagsfoto, für das er in einer Schubkarre posierte. Auch lichtete sie Prinzessin Charlotte für ihr achtes Geburtstagsfoto mit dem Familienhund Orla ab. Millie, die ebenfalls die Hochzeitsbilder von William und Prinzessin Kate (42) schoss, schrieb auf ihrer Website über das Vatertagsbild: "Ich liebe es, wie dieses Porträt die Liebe der Kinder zu ihrem Vater, Prinz William, einfängt". Sie bestätigte zudem, dass sie den "Swiss Seat" nicht nur wegen der schönen Kulisse und des Lichts als Location gewählt hatte, sondern auch wegen der Inschrift, die zu Ehren des 90. Geburtstags der Königin angebracht wurde. Dieses Detail verleihe dem Familienportrait eine besondere Dimension.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Juni 2015

