Schauspielerin Halle Bailey isst nach Jahren wieder Fleisch

Halle Bailey (24) hat enthüllt, dass sie während ihrer Schwangerschaft ihre 13-jährige vegane Ernährung aufgegeben hat. In einem Livestream, der von The Shade Room aufgezeichnet wurde, erklärt die "The Little Mermaid"-Schauspielerin, dass sie während der Schwangerschaft mit ihrem Sohn Halo starken Heißhunger auf Fleisch hatte. Halle, die ihren Sohn zusammen mit ihrem Freund DDG (26) großzieht, meint dazu: "Ich wollte meinem Körper das geben, wonach er verlangt, weil ich einen Menschen heranwachsen lasse und sicherstellen wollte, dass Halo die notwendigen Nährstoffe bekommt."

Die Sängerin fügt hinzu, dass sie weiterhin hauptsächlich vegane Gerichte bevorzuge, aber manchmal auch Fleisch essen würde. "Wenn ich Lust auf Huhn oder so habe, dann esse ich es", schildert Halle ehrlich, betont jedoch, dass sie nicht viel Fleisch konsumiere. Sie sei weiterhin der Meinung, dass vegane Ernährung toll sei. Aber sie möchte ihrem Körper geben, was er gerade braucht, und erzählte, dass es vielen veganen Frauen während der Schwangerschaft ähnlich gehe. Tatsächlich sei es nichts Ungewöhnliches, dass Frauen in dieser besonderen Zeit ihre Ernährungsgewohnheiten anpassen würden.

Das Jahr 2023 war für Halle davon geprägt, Mutter geworden zu sein, was große Veränderungen mit sich brachte. So sprach die Schauspielerin offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen nach der Geburt und teilte im April in einem Instagram-Video ihre Emotionen über die schwierige Zeit. Die 24-Jährige sagte: "Es fühlte sich an, als würde ich in einem großen Ozean mit riesigen Wellen schwimmen und versuchen, nicht zu ertrinken." Trotz der glamourösen Außenwelt, die auf Social Media präsent sei, erinnerte sie ihre Fans daran, dass nicht alles so perfekt ist, wie es scheint: "Ihr wisst nie, was jemand durchmacht, besonders jemand, der gerade ein Baby bekommen hat."

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn Halo im Krankenhausbett

