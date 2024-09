Schon so groß: Lisa Straube zeigt ihren wachsenden Babybauch

Lisa Marie Straube (23) wird zum ersten Mal Mutter. Mit dieser zuckersüßen Nachricht überraschte die Influencerin ihre Fans vor wenigen Tagen im Netz. Nun gibt die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin einen Einblick in ihre Schwangerschaft und teilt einen Schnappschuss von ihrem Babybauch, der immer größer wird. "Endspurt, kleiner Engel", schreibt sie zu dem Spiegel-Selfie und möchte damit wahrscheinlich andeuten, dass sie ihr Kind schon ganz bald in den Händen halten darf.

Bei Lisa und ihrem Partner Furkan Akkaya läuft die Familienplanung momentan Schlag auf Schlag. Denn die Ex-Bekanntschaft von Mats Hummels (35) und der Realitystar verkündeten kürzlich nicht nur ihr Baby-Glück, sondern auch ihre Trauung. Den Bund der Ehe gingen Lisa und Akka in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein und teilten ein paar Bilder von ihrem großen Tag im Netz. Darauf zu sehen sind die werdenden Eltern und ihre offizielle Hochzeitsurkunde. Lisa warf sich für ihren großen Tag in ein traditionelles, cremefarbenes Gewand. Ihr Partner harmonierte in einem Anzug in der gleichen Farbe rundum perfekt mit seiner frisch vermählten Ehefrau.

Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Lisa und Akka machten erstmals im März 2023 die Runde. Nur wenige Tage später wurden diese dann auch von der 23-Jährigen bestätigt. Wie stark das Band ihrer Partnerschaft wirklich ist, wollten die beiden wohl ganz genau wissen. In der kommenden "Temptation Island V.I.P."-Staffel stellen Lisa und Akka ihre Liebe auf die Probe.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube mit ihrem Mann Furkan Akkaya im September 2024

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Straube, Netzstars

