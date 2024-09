Verkauft Noel Gallagher Oasis-Songs für Millionen-Summe?

Noel Gallagher (57) steht Berichten zufolge in Verhandlungen, das Backkatalog, also die Musiktitel von Oasis, für rund 297 Millionen Euro zu verkaufen. Der Rockstar soll bereits detaillierte Gespräche mit Investoren geführt haben, um die Bewertung seiner größten Hits festzulegen, die nächstes Jahr wieder in seine Rechte übergehen. "Es sind riesige Summen im Spiel und Noel ist daran interessiert, das Geld zu realisieren, solange er noch hier ist, um es zu genießen", meint eine Quelle gegenüber Daily Mail. Der Insider vermutet, dass Noel nach der jüngst erfolgten Scheidung von Sara MacDonald den Erlös lieber selbst genießen möchte, als die Tantiemen seinen Kindern zu überlassen.

Der Informant berichtet gegenüber dem Newsportal, dass das Timing für den Verkauf perfekt sei: Die Ankündigung der bevorstehenden Reunion-Tour von Oasis habe das Interesse an den Klassikern der Band wiederbelebt. Das ohnehin legendäre Debütalbum "Definitely Maybe" kletterte daraufhin zurück an die Spitze der Charts. Experten glauben, dass der Hype um die Konzerte den Wert des gesamten Musikkatalogs erheblich steigern könnte. Unter den potenziellen Käufern befindet sich wohl unter anderem die auf Musikrechte spezialisierte Investmentfirma Hipgnosis Songs, die zuvor bereits die Rechte an Liedern von Künstlern wie Fleetwood Mac und Justin Bieber (30) erworben hat.

Die Rückkehr von Oasis wurde Anfang des Monats von den Brüdern Noel und Liam (52) bestätigt – und löste begeisterte Reaktionen bei den Fans aus, die sich um Tickets für die Stadiontour im nächsten Sommer rissen. Allerdings gab es auch heftige Kritik wegen der Ticketpreise und der als unfair empfundenen dynamischen Preisgestaltung, bei der die Preise steigen, je größer die Nachfrage ist. Promoter verteidigten das System und wiesen darauf hin, dass es den Künstlern ermögliche, den wahren Wert der Tickets zu realisieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

Anzeige Anzeige

Bruno Marzi / MEGA Oasis, britische Popband

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige