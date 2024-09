Angelina Jolies Kinder stehen für sie immer an erster Stelle

Für Hollywood-Ikone Angelina Jolie (49) gibt es nichts Wichtigeres als ihre Kinder Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie ihre Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) – die allesamt aus der Ehe zu ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) stammen. Gegenüber WSJ. Magazine sprach Angelina über ihre enge Verbindung zu ihren Kindern und erklärte, dass es niemand gebe, der ihr näher stehe: "Wir sind sieben sehr verschiedene Menschen, was unsere Stärke ist."

In einem Gespräch mit CR Fashion Book führte sie aus, welche Rolle ihre Mutterschaft in ihrem Leben spiele: "Ab dem Moment, in dem wir Eltern werden, stehen wir nie wieder an erster Stelle. Wir leben für jemand anderen. Das ist ein schönes Gefühl." Angelina sprach außerdem über ihre aktuellen beruflichen Herausforderungen – für ihre neue Rolle als Maria Callas (✝53) musste sie ein intensives Gesangstraining durchlaufen, was für sie eine tiefemotionale Erfahrung gewesen sei. Wenn die Schauspielerin gerade nicht mit ihren Kindern beschäftigt ist oder vor der Kamera steht, arbeitet sie an ihrem Modeprojekt Atelier Jolie, das sie als Hommage an Individualität und persönliche Ausdruckskraft sieht. "Mode sollte eine Form des Selbstausdrucks sein", erklärte sie.

In der Beziehung zu ihrem Ex läuft es nicht ganz so gut. Brad wurde seit über acht Jahren nicht mehr öffentlich mit den gemeinsamen Kindern gesehen. Die Scheidung der beiden Hollywoodstars ist seit 2016 in vollem Gange, wobei Brad lange eine 50/50-Aufteilung des Sorgerechts anstrebte. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass Brad seine Forderung inzwischen fallengelassen habe, woraufhin ihm lediglich Besuchsrechte eingeräumt worden seien. Hinzu kommt ein andauernder Rechtsstreit um den Verkauf von Angelinas Anteil am französischen Weingut, auf dem die beiden 2014 heirateten.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Dezember 2006

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

