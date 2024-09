Doktor-Verfahren gegen Cathy Hummels' Bruder eingestellt

Cathy Hummels (36) und ihr Bruder Sebastian Fischer (41) gerieten Anfang Juli in die Schlagzeilen. Der Hintergrund: Sebastian hatte sich sowohl auf offiziellen Dokumenten und einem geplanten Buch mit seiner Schwester als auch in den sozialen Medien als Dr. Fischer bezeichnet, obwohl er noch keinen Doktortitel hat. Die Staatsanwaltschaft München nahm sich des Falles an, doch nun wurde das Verfahren gegen den Facharzt eingestellt. Wie Bild berichtet, muss Sebastian einen niedrigen vierstelligen Betrag an wohltätige Organisationen im Bereich Suizidprävention und Jugendhilfe zahlen, während die Ex von Mats Hummels (35) keine Konsequenzen für ihr Verhalten zu erwarten hat – sie hatte ihren Bruder ebenfalls im Netz als Doktor bezeichnet.

Im Zentrum der Kontroverse stand das geplante Buch über Depressionen, an dem die beiden Geschwister arbeiteten. Das Cover war bereits 2022 im Internet veröffentlicht worden. Darauf prangten die Namen "Cathy Hummels" und "Dr. med. Sebastian Fischer". Zudem hatte der 41-Jährige einen Vertrag beim Verlag unterschrieben, in dem er ebenfalls als Doktor aufgeführt war. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft München wurden die Ermittlungen unter anderem eingestellt, da der 41-Jährige "tatsächlich derzeit promoviert, also vermutlich davon ausging, die Promotion bis zur Veröffentlichung des Buches abgeschlossen zu haben".

Die öffentliche Darstellung des Geschwisterpaares, insbesondere ihrer Rollen als Betroffene und Experte in Sachen Depression, wurde durch diesen Vorfall in Frage gestellt. Cathy Hummels, die häufig offen über ihre eigene Erfahrung mit Depression spricht, und ihr Bruder, der Facharzt für Psychiatrie ist, wollten mit ihrem Buch über die Krankheit aufklären. Wie der Anwalt des Buchverlags gegenüber RTL erklärte, wurde der Buch-Deal aber gecancelt: "Der Verlag sah angesichts der bekannten Umstände keine Basis mehr für die geplante Veröffentlichung und hat daher die Beendigung der Zusammenarbeit erklärt. Hätte Sebastian Fischer seine Promotion bereits abgeschlossen, wäre das Buch wie geplant erschienen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy Hummels beim "WoMen On Top 2024"-Event im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige