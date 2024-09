Häusliche Gewalt: Nikki Bellas Ex Artem wird nicht angeklagt

Neue Entwicklungen in Artem Chigvintsev (42) und Nikki Bellas (40) Scheidungsdrama. Vor wenigen Wochen wurde der Profitänzer festgenommen. Der Grund: Es wurde vermutet, dass er sich seiner Frau gegenüber gewalttätig verhalten hat. Wie Daily Mail berichtet, hat die Staatsanwaltschaft von Napa County nach einer umfassenden kriminalpolizeilichen Untersuchung jetzt entschieden, keine strafrechtlichen Schritte gegen den gebürtigen Russen einzuleiten. Er wird sich also nicht vor Gericht verantworten müssen.

Allison Haley, die Bezirksstaatsanwältin von Napa, erklärte, dass die Staatsanwaltschaft zwar jede Verhaftung ernst nehme und entschieden gegen häusliche Gewalt stehe, jedoch eine ethische Verpflichtung bestehe, Anklagen nur dann zu erheben, wenn sie durch Beweise gestützt werden. "Wir müssen jede Straftat 'jenseits eines vernünftigen Zweifels' beweisen, was der höchste Standard im US-amerikanischen Justizsystem ist", schildert die Juristin und wies darauf hin, dass die Beweise in diesem Fall nicht ausreichten.

Aber was ist überhaupt zwischen Artem und Nikki passiert? Ende August wurde der Dancing with the Stars-Profitänzer von der Polizei festgenommen, nachdem die Beamten wegen eines "medizinischen Notfalls" zum Haus des Ehepaares gerufen worden waren. Laut TMZ soll das Paar eine heftige Auseinandersetzung gehabt haben. Nikki soll ihren Gatten während des Streits mit Schuhen beworfen haben. Aber offenbar eskalierte die Situation noch mehr, denn die ehemalige Wrestlerin soll angeblich "offensichtliche Verletzungen" gehabt haben, was schließlich zu Artems Verhaftung führte. Kurz nach seiner Festnahme kam Artem gegen eine Kaution von umgerechnet 23.000 Euro wieder frei. Nikki reichte währenddessen die Scheidung von ihm ein. Die beiden hatten sich 2017 kennengelernt und kamen 2019 zusammen. Ein Jahr später wurde ihr Sohn Matteo geboren.

Getty Images Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Februar 2023

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

