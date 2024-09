Oktoberfest: Cathy Hummels trifft erstmals auf Mats' Ex Lisa

In München läuft seit einigen Tagen das Oktoberfest auf Hochtouren. Ein guter Anlass, um sich über den Ex-Mann zu unterhalten, wie Cathy Hummels (36) offenbar findet. Die einstige Kampf der Realitystars-Moderatorin hat nämlich kurzerhand den Ex-Flirt ihres einstigen Ehemannes Mats Hummels (35) zu ihrem "Cathys Wiesn-Bummel" eingeladen. Lisa Marie Straube (23) wollte sich dieses Angebot unter keinen Umständen entgehen lassen und reiste schwanger aus Dubai an. Aber warum das Ganze? Um ein Zeichen zu setzen! "Die Medaille glänzt immer von zwei Seiten", erklärt Cathy im Interview mit RTL und fügt hinzu: "Ich kenne immer nur die eine Geschichte, aber ich will auch Lisas Geschichte kennen. [...] Und ich finde einfach, wir Frauen müssen zusammenhalten."

Aber nicht nur Cathy hat Redebedarf – auch Lisa will sich offenbar das eine oder andere von der Seele reden. "Ich wurde in die Öffentlichkeit reingezogen. Ich hab’s mir ja nicht selber ausgesucht. Und ja, damals hat man sich schon im Stich gelassen gefühlt", berichtet Lisa sichtlich bedrückt. Sie habe sich von Mats damals im Stich gelassen gefühlt. Das, was zählt, sei sowieso etwas ganz anderes, wie die Mutter eines Sohnes feststellt: "Sie ist glücklich. Ich bin glücklich. Wer ist Mats Hummels?"

Nachdem sich Mats und Cathy getrennt hatten, machte das Gerücht die Runde, dass Lisa und der Kicker eine Romanze am Laufen haben. Als die Liebelei der beiden durch die Medien ging, erhielt die 23-Jährige offenbar diverse Hassnachrichten von Usern im Netz. Im September 2021 äußerte sich Lisa im Rahmen einer Instagram-Fragerunde folgendermaßen: "Man muss sich einfach verdeutlichen, dass diese Menschen einen privat nicht kennen und somit keinerlei Recht haben, dich zu beleidigen oder sonst was." Mats scheint ihr in dieser Zeit offenbar keine Hilfe gewesen zu sein.

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im September 2024

