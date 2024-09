So kommt Ex Demi Moore mit Bruce Willis' Demenz zurecht

Demi Moore (61) hat darüber gesprochen, wie sie es vermeidet, sich an den "alten" Bruce Willis (69) zu klammern, während er gegen seine frontotemporale Demenz kämpft. Die "Ghost"-Schauspielerin, die von 1987 bis 2000 mit dem "Stirb langsam"-Star verheiratet war, betonte während eines Interviews mit CBS Sunday Morning, dass es für sie wichtig sei, im "Hier und Jetzt" mit Bruce zu sein. "Das Wichtige ist, ihm dort zu begegnen, wo er gerade ist, anstatt an dem festzuhalten, wer er einmal war", erklärte Demi. Sie zieht es vor, die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex-Mann zu genießen und Freude im gegenwärtigen Moment zu finden.

Demi und Bruce haben drei gemeinsame Töchter, mit denen die Schauspielerin ihre Philosophie teilt. So erklärte Demi in der "Drew Barrymore Show", dass sie ihre Kinder dazu ermutigt, ihren Vater so zu akzeptieren, wie er jetzt ist. Seine Tochter Tallulah (30) sprach laut Mirror kürzlich darüber, wie die Familie mit der Krankheit umgeht und erwähnte, dass Bruce "stabil" sei. "Es gibt schmerzhafte Tage, aber auch viel Liebe", beschrieb sie und betonte, wie dankbar die Familie für die gemeinsame Zeit ist. Demi selbst besuche ihren Ex-Mann regelmäßig, wenn sie in Los Angeles ist, und diese Treffen seien ihr sehr wichtig.

Neben den Herausforderungen im Umgang mit der Krankheit von Bruce sprach Demi auch über ihren eigenen Lebensweg. So verkündete sie, im Alter von 61 Jahren nun die aufregendste Zeit ihres Lebens zu genießen. Trotz aller Herausforderungen bleibe sie positiv und sieht dem Älterwerden mit Freude und Neugier entgegen. Die enge Beziehung zu Bruce und die Zeit, die sie als Familie verbringen, stehe im Trubel des Alltags aber stets im Mittelpunkt.

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Juli 2020

