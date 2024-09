Zu Tränen gerührt: Heinz Hoenig feiert seinen 73. Geburtstag

Nach 143 Tagen auf der Intensivstation kehrte Heinz Hoenig vor wenigen Tagen wieder nach Hause in sein gewohntes Umfeld zurück. Die langersehnte Entlassung kam mehr als passend, denn der "Das Boot"-Darsteller feiert heute seinen 73. Geburtstag. Zu diesem Anlass lässt seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) in ihrer Instagram-Story ihre Follower an einer kleinen Geburtstagsüberraschung teilhaben, die sie für ihren Heinz vorbereitet hat. "Happy Birthday, mein Heinzi", singt Annika, während sie ihren Mann in einem Rollstuhl in ein Zimmer schiebt. Dort erwarten das Geburtstagskind einige Geschenke, Girlanden und Luftballons. "Oh, ist das lieb", schluchzt der Schauspieler sichtlich gerührt und wischt sich dabei immer wieder die Tränen aus dem Gesicht.

Im nächsten Slide erklärt Heinz, dass dies sein zweiter Geburtstag sei. Damit spielt er vermutlich auf die zweite Chance an, die er nach seinem besorgniserregenden Gesundheitszustand der vergangenen Monate bekommen hat. "Ach Mensch, ich liebe dich so dafür", sagt der "The Cat"-Darsteller zu seiner Liebsten und nimmt seine Brille ab, was seine glasigen Augen zum Vorschein bringt. "Du kannst zwar keine Torte essen, aber trotzdem habe ich dir eine Torte mitgebracht", teilt Annika Heinz mit und schwenkt die Kamera auf einen Ballon in Form eines Geburtstagskuchens. Heinz scheint sich über die liebevolle Geste sehr zu freuen und seufzt: "Ach, du bist genial."

Heinz wurde im vergangenen Mai wegen akuter Herzprobleme per Hubschrauber in eine Berliner Klinik gebracht. Aufgrund einer bakteriellen Infektion musste dem "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Darsteller dort die Speiseröhre entfernt werden. Bis heute steht eine notwendige Operation an seiner Hauptschlagader – der Aorta – aus, die bisher aus medizinischen Gründen nicht vorgenommen werden konnte. Wie seine Frau Annika gegenüber Bild vermutet, wird Heinz noch mehrere Monate auf seine OP warten müssen. Bis es so weit ist, soll er sich im Kreise seiner Liebsten erholen und Kraft für den Eingriff tanken.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

