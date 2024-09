Charlotte Crosby stellt ihren Babybauch im Bikini zur Schau

Charlotte Crosby (34), bekannt aus der Realityshow "Geordie Shore", hat ihre wachsende Babykugel stolz in einem Bikini präsentiert: Die TV-Bekanntheit entspannte mit ihrem Verlobten Jake Ankers am Whirlpool. Auf Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, ist die große Babykugel der Beauty nicht zu übersehen. Charlotte, die sich auf ihr zweites Kind freut, achtete darauf, sich nur mit den Beinen in den Whirlpool zu setzen.

Die Turteltauben genossen ihren Wellness-Tag und konnten die Augen nicht voneinander lassen. Jake, der als fürsorglicher Verlobter Charlotte unterstützte, half ihr, die Bikinihose im Pool zurechtzurücken und streichelte immer wieder liebevoll ihren Bauch. Die zweifache Mama in spe, die in einem weißen, gemusterten Bikini glänzte, ließ sich die kühle Herbstluft allerdings nicht lange gefallen und hüllte sich rasch in einen kuscheligen Bademantel.

Die erfreuliche Nachricht über ihr zweites Kind hat Charlotte erst vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlicht. In einem Werbevideo für ihre eigene Modemarke präsentierte die Influencerin ihre stetig wachsende Körpermitte. Um jeglichen Zweifel aus dem Weg zu räumen, hielt sie kurz darauf noch Ultraschallbilder in die Kamera. "Ich bin in meiner Baby- und Business-Ära. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Baby Nummer zwei im Januar 2025 erwartet wird. [...] Wir sind so aufgeregt, bald eine vierköpfige Familie zu sein", schwärmte sie zu der Aufnahme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Crosby, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige