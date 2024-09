Dreh geht weiter: Tom Cruise landet seinen Heli in London

Tom Cruise (62) landete am Dienstagabend in London in echter Geheimagentenmanier. Der Hollywoodstar, der seit 1994 im Besitz einer Pilotenlizenz ist und mehrere Flugzeuge sein Eigen nennt, erreichte den Battersea Heliport mit seinem Helikopter. Nach seiner Ankunft gab der Actionstar den Anwesenden einen Daumen nach oben. Gekleidet in einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und glänzende Schuhe, strahlte der Mission: Impossible-Star Lässigkeit aus. Begleitet von einem Freund flog er den Helikopter und wurde von Flughafenmitarbeitern in gelben Sicherheitswesten begrüßt. Seine Ankunft sorgte für Aufsehen unter den Fans, mit denen Tom anschließend plauderte, bevor er sich in die Stadt aufmachte, wie Daily Mail berichtet.

Der Schauspieler weilt derzeit in Großbritannien, um weitere actiongeladene Szenen für den kommenden "Mission: Impossible"-Film zu drehen, der im Mai 2025 erscheinen soll. Diesen Monat hat Tom bereits ein anderes Flugabenteuer gewagt, indem er in einem Doppeldecker aus dem Zweiten Weltkrieg in den Himmel stieg, um finale Szenen des achten Teils zu drehen. In ikonischer Ethan-Hunt-Lederjacke schaute er auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, aus dem Cockpit auf die Erde herab, während weitere dramatische Szenen in London, Derbyshire, Surrey und an prominenten Orten wie dem Natural History Museum aufgenommen worden waren.

Bereits seit dem Beginn der "Mission: Impossible"-Filmreihe im Jahr 1996 begeistert Tom Cruise die Zuschauer weltweit als Geheimagent Ethan Hunt. Die Filmreihe basiert auf der TV-Serie der 1960er und hat mit jeder Fortsetzung neue Maßstäbe für Actionfilme gesetzt. Trotz des enormen Erfolgs der Filmreihe mussten die Macher beim siebten Teil um eine Verlängerung der Vorführzeiten kämpfen, da dieser gegenüber dem gleichzeitigen Kinostart von "Oppenheimer" ins Hintertreffen geraten war. Der bevorstehende achte Teil soll dagegen wieder an alte Erfolge anknüpfen und bringt Stars wie Simon Pegg (54), Ving Rhames (65) und Vanessa Kirby (36) zurück auf die Leinwand.

Backgrid Tom Cruise im September 2024

Getty Images Tom Cruise, Stunt, Abschlusszeremonie Olympia, Paris, Stade de France, August 2024

