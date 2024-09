Erster Teaser: Bei "Temptation Island V.I.P." geht es ab

Bei Temptation Island V.I.P. wird es wieder ganz schön zur Sache gehen! Die neue Staffel steht in den Startlöchern und beginnt am 2. Oktober auf RTL+. In einem ersten Trailer auf Instagram können die Zuschauer nun schon einen kleinen Einblick erhaschen. Unter anderem verkündet die Moderatorin Lola Weippert (28) einem Kandidaten: "Für dich ist 'Temptation Island V.I.P.' heute beendet." In anderen Szenen tanzen die Promis mit den Verführerinnen und Verführern, springen nackt in den Pool oder kommen sich nahe.

Vor allem Rebecca Ries scheint in dem Format an ihre Grenzen zu kommen, als sie sieht, was ihr Freund Adrian Alian (28) so treibt. "Wie kann man so ekelhaft sein?", meint die Bachelor-Bekanntheit in einer Szene. Auch Sarah-Jane Wollny (25) scheint von ihrem Partner Tinush Nasri schwer enttäuscht zu sein: "Ich habe alles verloren, was ich verlieren konnte." Sie bekommt allerdings Unterstützung von einem Fan-Liebling: Ihre Mutter Silvia Wollny (59) kommt zu Besuch.

Jessica Hnatyk und Germain Wolf scheinen in dem Trailer auch ziemlich die Sau rauszulassen. Von Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube (23) ist allerdings nicht viel zu sehen – von den beiden Influencern ist jedoch bereits bekannt, dass sie Temptation Island als Paar verlassen. Mittlerweile sind sie sogar verheiratet und erwarten ein Kind. Lisa verriet kürzlich sogar, dass sie schon während der Dreharbeiten schwanger gewesen ist.

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

RTL / Kimberly Schäfer Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

