In Flirtlaune? Romeo Beckham wieder mit neuer Dame gesichtet

Romeo Beckham (22) scheint nach seiner Trennung von Mia Regan (21) mächtig in Flirtlaune zu sein! Wie Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, wurde der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) vergangene Nacht in Paris gesichtet, als er eine Party von Saint Laurent mit der amerikanischen Fotografin Gray Sorrenti verließ. Romeo, in einer edlen Lederjacke und verdeckt von einem Cap und einer Sonnenbrille, wartete mit Gray geduldig auf ein Taxi. Die Tochter des bekannten Fotografen Mario Sorrenti zog in einem kakifarbenen Bomber über einem gewagten transparenten Kleid alle Blicke auf sich.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Romantiker London und Paris unsicher macht: Kürzlich wurde Romeo nämlich auch mit dem US-Model Amelia Gray Hamlin in Verbindung gebracht, das zuvor mit dem Realitystar Scott Disick (41) liiert war. Bei der Londoner Fashion Week waren die beiden zusammen auf einer Party gesehen worden und schlichen sich heimlich durch den Hinterausgang, um danach in ein Taxi zu steigen, das sie in ein luxuriöses Hotel im Mayfair-Distrikt brachte. Doch auch mit dem Model Sophie Julia wurde der 22-Jährige bereits gesichtet.

Romeo scheint seit der Trennung von seiner langjährigen Freundin Mia seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Dabei trennten sich die beiden erst im vergangenen Februar. Auf Instagram hatte der Beckham-Spross das Liebes-Aus verkündet: "Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt. Wir empfinden immer noch jede Menge Respekt und Liebe füreinander und uns verbindet immer noch eine starke Freundschaft und das wird auch so bleiben."

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

