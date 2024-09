Wegen Karriere: Prinz Harry und Meghan leben getrennte Leben

Prinz Harry (40) hat in den letzten Wochen vermehrt öffentliche Auftritte allein bestritten, ohne seine Frau Meghan Markle (43) an seiner Seite zu haben. Laut dem royalen Experten Phil Dampier soll die zunehmende Solo-Präsenz des Briten auf einen Wandel in seiner Karriere hindeuten. "Es ist bedeutsam, dass er jetzt so viel alleine macht", erklärt Dampier gegenüber The Sun. "Sie leben zunehmend getrennte Leben, da es so scheint, als ob Harry versucht, sich über seine Zukunft klar zu werden", erklärt Phil und fügt hinzu: "Ich vermute, dass Harry sich sehr als Ersatzteilnehmer gefühlt hat. Er wünscht sich erfüllendere Rollen für sich selbst, also werden wir ihn so vielleicht öfter sehen."

Der 40-Jährige plant während seines aktuellen Aufenthalts in New York, an verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der UN-Generalversammlung und der Climate Week teilzunehmen. Ein Sprecher des Herzogs erklärte, dass er in dieser Zeit mehrere seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen vorantreiben werde. Den Anfang machte Harry am vergangenen Samstag mit einem Dinner, das von der Weltgesundheitsorganisation ausgerichtet wurde und den Überlebenden von Gewalt in der Kindheit gewidmet war. Zu diesem formellen Anlass erschien der Royal im klassischen Schwarz-Weiß-Anzug mit Fliege – aber ohne Meghan.

Harrys Verpflichtungen führen ihn auch bald wieder in seine Heimat Großbritannien, allerdings erneut ohne seine Frau. Am 30. September wird der Prinz in London an den WellChild Awards teilnehmen, wo er die bemerkenswerten Leistungen von schwerkranken Kindern und ihren Familien würdigen wird. Herzogin Meghan wird in Kalifornien bleiben, was auch auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen sein könnte. Harry hatte bereits mehrfach betont, dass es ohne Schutzmaßnahmen zu gefährlich sei, seine Familie nach London zu bringen. Seit er seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte, wurden die Security-Vorkehrungen für ihn und seine Familie in Großbritannien heruntergestuft.

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Prinz Harry, britisches Königshaus

