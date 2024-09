XXL-Babybauch: Kommt Baby von Margot Robbie schon bald?

Schwebt Margot Robbie (34) etwa bald im Mamaglück? Vor Kurzem erwischten Paparazzi die schwangere Schauspielerin in Los Angeles: Wie auf den Bildern, die People vorliegen, deutlich zu erkennen ist, ist Margots Babybauch ordentlich gewachsen! In einem transparenten Oberteil, das ihre kugelrunde Körpermitte perfekt in Szene setzte, spazierte sie lässig durch die Stadt – ob die Beauty ihr erstes Kind etwa bald in den Armen halten darf?

Margots Schwangerschaft wurde im Juli von mehreren Quellen gegenüber dem Magazin People bestätigt. Die werdende Mutter absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt mit sichtbarem Babybauch im Juli beim Wimbledon-Turnier an der Seite ihres Ehemanns Tom Ackerley (34). Das Paar hatte sich 2014 bei den Dreharbeiten zur Weltkriegs-Dramaturgie "Suite Française: Melodie der Liebe" kennengelernt und im Dezember 2016 geheiratet. Zuletzt besuchten sie gemeinsam eine Vorführung des Dramedy-Films "My Old Ass", bei der Margot in einem figurbetonten grauen Kleid strahlte.

Die Karriere der Barbie-Darstellerin läuft während ihrer Schwangerschaft auf Hochtouren weiter. Kürzlich wurde bekannt, dass sie zusammen mit Jacob Elordi (27) in einer neuen Adaption von "Wuthering Heights: Sturmhöhe" von Emerald Fennell (38) mitwirken wird. Vor Kurzem spielte sie neben Colin Farrell (48) in "A Big Bold Beautiful Journey", bei dessen Dreharbeiten niemand ahnte, dass sie schwanger war. "Sie sah fantastisch aus und schien sehr glücklich zu sein", verriet ein Insider gegenüber People. Margot feiert nicht nur berufliche Erfolge, sondern scheint auch ihr Privatleben in vollen Zügen zu genießen, während sie dem nahenden Familienglück entgegenfiebert.

Anzeige Anzeige

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

Anzeige Anzeige