Austin Butler wollte Peeta in "The Hunger Games" spielen

Austin Butler (33) hat vor wenigen Tagen ein überraschendes Detail aus seiner Schauspielkarriere verraten: Er bewarb sich einst für den Part des Peeta Mellark in der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Reihe. In einem Interview mit BuzzFeed Celeb plauderte der Schauspieler aus, er habe für die Rolle des Bäckersohnes aus Distrikt 12, der das Herz von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence, 34) gewinnt, vorgesprochen. Aber damit hatte er leider keinen Erfolg. "Ich habe die Rolle nicht mal annähernd bekommen. Ich glaube nicht einmal, dass ich einen Rückruf erhalten habe", gestand Austin mit einem Augenzwinkern.

Der "Elvis"-Darsteller schien die Absage gelassen zu nehmen und fügte hinzu, dass Josh Hutcherson (31) "großartig" in der Rolle gewesen sei. Josh spielte Peeta in vier der fünf Streifen der Filmreihe, die 2012 anlief und weltweit große Erfolge feierte. Aber Austin und Josh waren bei Weitem nicht die einzigen prominenten Namen, die für den Part im Gespräch waren. Berichten zufolge wurden auch Evan Peters (37) und Lucas Till (34) für die begehrte Rolle in Betracht gezogen. Hunter Parrish, der durch die Fernsehserie "Weeds" bekannt wurde, enthüllte gegenüber E! News in einem früheren Interview, er habe sich ebenfalls mit den Produzenten der Filme getroffen, nachdem er von vielen Fans als idealer Kandidat gehandelt worden war.

Was die Rolle der Katniss angeht, so sollen die Schauspielerinnen Saoirse Ronan (30), Hailee Steinfeld (27), Shailene Woodley (32), Emma Roberts (33) und Zoey Deutch (29) zu verschiedenen Zeitpunkten gegen Jennifer im Rennen gewesen sein. "Ich habe die Probeaufnahmen für Katniss gemacht, wusste aber, dass ich die Rolle nicht bekommen würde, weil der Probeaufnahmeleiter sagte: 'Warum versuchst du nicht mal, diesen anderen Part zu lesen?' Das tat schon ein bisschen weh", erzählte Zoey rückblickend im "Lights, Camera, Barstool"-Podcast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hutcherson, "Die Tribute von Panem"-Darsteller

Anzeige Anzeige

ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige