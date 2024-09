Frisch verliebt? Joshua Jackson mit deutschem Model gesehen

Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt: Ist das nun die Bestätigung, dass zwischen Joshua Jackson (46) und Lupita Nyong'o (41) alles aus und vorbei ist? Den Filmstars wurde in den vergangenen Monaten nämlich mehrfach eine Romanze nachgesagt. Nun wurde der "Dawson's Creek"-Schauspieler allerdings mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet, wie Aufnahmen zeigen, die People vorliegen: dem deutschen Model Nastassja Roberts! Farblich abgestimmt schlenderten die beiden durch die Straßen New Yorks. Joshua trug ein braunes Langarmshirt und eine Hose in derselben Farbe. Seine Begleitung zeigte sich in einem aufregenden Kleid, das mit tiefen Beinschlitzen versehen wurde.

Ob es sich bei Nastassja um eine potenzielle Partnerin Joshuas handelt oder nur um eine platonische Freundin, ist bisher nicht bekannt. Denn eigentlich wurde dem Schauspieler noch vor rund einem halben Jahr ein Verhältnis mit Lupita nachgesagt. Die beiden wurden mehrfach gemeinsam gesichtet und scheuten sich auch nicht, ihre Zuneigung zueinander zu zeigen. Im März dieses Jahres wurden sie beispielsweise an einem Strand von Mexiko beobachtet, als sie sich innig küssten. Während ihres romantischen Spaziergangs konnten Joshua und Lupita kaum die Finger voneinander lassen. Ihre Beziehung haben die beiden allerdings nie offiziell bestätigt.

Dennoch gibt es in Joshuas Leben eine weibliche Person, die wohl immer Teil seiner Welt bleiben wird: seine Tochter Juno Rose Diana. Die Vierjährige stammt aus seiner Ehe mit Jodie Turner-Smith (38). Das Schauspielerpaar heiratete im Jahr 2019. Ihre Liebe hielt rund fünf Jahre an, bevor die beiden im Oktober 2023 ihre Scheidung verkündeten. Erst vor wenigen Tagen schwärmte der 46-Jährige von Juno und verriet, dass die Kleine für sein jugendliches Aussehen verantwortlich ist. "Ich glaube, das Hinterherlaufen hinter einer Vierjährigen ist es. Das hält einen jung", witzelte er gegenüber People herum.

Getty Images Lupita Nyong'o in Berlin

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Mai 2022

