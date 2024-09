Gestresst? Hier ist Olivier Martinez kaum wiederzuerkennen

Der französische Schauspieler Olivier Martinez (58) wurde kürzlich bei einem Spaziergang in Los Angeles mit weißem Haar und Bartstoppeln gesichtet. Sein Auftreten fällt mitten in die Sorgerechtsauseinandersetzung zwischen ihm und seiner Ex-Frau Halle Berry (58). Ob der Streit und sein Aussehen miteinander zu tun haben? Olivier, der normalerweise durch sein gepflegtes Äußeres auf dem roten Teppich bekannt ist, zeigte sich in einem legeren Look aus Batik-T-Shirt, Adidas-Jacke und Cargohose, wie Bilder von DailyMail zeigen.

Die einstigen Eheleute, die sich 2010 am Filmset von "Dark Tide" kennenlernten, sind sich seit ihrer Scheidung 2016 zunehmend uneinig über die Erziehung von Sohn Maceo (10). Die Scheidung ist zwar seit August 2023 abgeschlossen, doch der Streit um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn hält weiterhin an.

Halle behauptet, Olivier habe es versäumt, konstruktiv an der gemeinsam vereinbarten Co-Parenting-Therapie teilzunehmen. Zudem beschuldigt sie ihn, dass er ihre Unterhaltszahlungen für Sohn Maceo für seinen eigenen Lebensunterhalt verwende und notwendige Interventionen für den Sohn verzögere. Erst vor Kurzem hat sie in neuen Gerichtsdokumenten offengelegt, dass sie fast 180.000 Euro für den Versuch ausgegeben hat, um eine kooperative Elternschaft mit Olivier zu etablieren - darunter knapp 72.000 Euro für seine Anwaltskosten. Olivier hingegen kontert, Halle spiele "schmutzig" und mache es ihm durch kurzfristige Anhörungen unmöglich, sich ausreichend vorzubereiten. Beide Parteien werfen sich gegenseitig vor, das Wohlergehen des Kindes zu missachten.

Vor Halle datete Olivier verschiedene hochkarätige Frauen, darunter den australischen Megastar Kylie Minogue (56). Zwischen 2002 und 2007 waren die beiden ein Paar, während dieser Zeit unterstützte er Kylie in ihrem Kampf gegen den Brustkrebs. Obwohl sie sich trennten, blieben sie gute Freunde. Ob sich auch die Wogen zwischen ihm und Halle irgendwann glätten, bleibt abzuwarten.

Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler

MEGA Halle Berry mit ihren Kindern Nahla und Maceo

Kylie Minogue und Olivier Martinez 2003 in Monaco

