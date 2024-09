Nach Beziehungsnews: Bill Kaulitz mit Marc Eggers auf Wiesn

Schon seit einigen Monaten machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Bill Kaulitz (35) wieder in festen Händen ist. Auch über einen möglichen Partner wurde lange spekuliert: Dabei fiel immer wieder der Name Marc Eggers (37). Vor wenigen Tagen plauderte der Tokio Hotel-Frontmann dann aus, dass er einen Partner hat – einen Namen verriet er aber nicht. Doch nun wird der Musiker erneut ganz vertraut mit Marc auf dem Münchner Oktoberfest gesehen. Auf den Fotos, die unter anderem Gala vorliegen, sorgt vor allem ein kleines Detail für Furore: Beide Männer tragen einen Anstecker in Form eines Lebkuchenherzens. Darauf steht: "Traummann".

Schon im vergangenen Jahr brachten Bill und Marc die Gerüchteküche mit einem gemeinsamen Besuch auf dem Volksfest mächtig zum Brodeln: Auf Schnappschüssen, die Bild damals vorlagen, war zu sehen, wie gut sich der Musiker und der YouTuber verstanden – die beiden knutschten hemmungslos rum. Danach wurden sie immer wieder gemeinsam gesehen, unter anderem in New York und bei der Halloweenparty von Heidi Klum (51). Ob es sich bei der Liebelei um etwas Ernsteres handelte, blieb jedoch unklar.

Umso überraschender kam Bills Liebes-Outing vor ein paar Tagen: In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" redete er mit seinem Bruder Tom Kaulitz (35) darüber, wie sie ihren Partner vor anderen nennen. Dabei verriet Bill ganz nebenbei, dass er wieder in festen Händen ist: "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel."

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Instagram / saraalviti Marc Eggers, Sara Alviti und Bill Kaulitz, 2023

