Aleks Petrovic bereitet sich intensiv auf Fame Fighting vor

Aleks Petrovic (33) nutzt seine zweite Chance! Schon im vergangenen Jahr stieg der Realitystar bei Fame Fighting in den Boxring, musste jedoch eine Niederlage gegen Diogo Sangre (29) einstecken. Jetzt verkündet Bild, dass sich Aleks der sportlichen Herausforderung ein weiteres Mal stellen wird. Gegen wen er antreten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Jedoch könnte es sich hierbei um eine Revanche handeln, denn auch Diogo ballt am 9. November zum zweiten Mal für das Promi-Spektakel die Fäuste.

Vor allem die Niederlage des vergangenen Jahres ist es, was Aleks antreibt, noch besser zu werden, erklärt er gegenüber dem Newsportal: "Ich kann die Niederlage mit meinem Ego nicht vereinbaren. Ich muss das wieder geradebiegen. Deswegen freue ich mich auf die Möglichkeit." Doch wieso malt er sich in diesem Jahr größere Chancen aus? Zum einen habe er seinen Gegner beim letzten Kampf unterschätzt, weshalb er der Challenge dieses Mal mit mehr Respekt begegnen wolle. Auch seine Trainingsphilosophie habe sich stark geändert, wie er verrät: "Ich stelle alles um 180 Grad um. Vergangenes Jahr habe ich zu viel gemacht. Ich habe im letzten Jahr zweimal am Tag trainiert, deswegen bin ich jetzt auf einmal am Tag runter."

Tatsächlich hatte Aleks seinen Gegner nach der Niederlage vor einem Jahr zu einer Revanche herausgefordert. Damals war seine Vermutung, dass er gegen den 29-Jährigen verlor, da dieser angeblich Drogen konsumiert habe. "Leider habe ich mich auf diese Straßenschlägerei eingelassen, das hatte nichts mit Boxen zu tun! Ich konnte nur fünf Prozent von dem abrufen, was ich gelernt hatte", erklärte Aleks auf Instagram und fügte hinzu: "Ich möchte ein Rematch gegen Diogo, inklusive Doping- und Betäubungsmittelkontrollen, damit es zu einhundert Prozent sauber abläuft!" Dem geforderten Drogentest unterzog sich Diogo kurz nach dieser Ansage – und bekam ein negatives Ergebnis zurück. Die offizielle Revanche hingegen steht noch aus.

Anzeige Anzeige

ActionPress Diogo Sangre, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige