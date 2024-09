So schwierig waren Prinz Harry und Meghan zu Angestellten

Berichte ehemaliger Mitarbeiter werfen erneut ein wenig schmeichelhaftes Licht auf Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43). Diese beschreiben die Zeit während ihrer Arbeit mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex als teilweise sehr belastend und von Ausrastern seitens Meghan geprägt. In einem Gespräch mit Daily Beast schilderte ein früherer Angestellter, wie Kollegen regelrecht "auseinandergenommen" und "per Telefon und persönlich schikaniert" wurden. "Sie ist reizend, wenn alles nach ihrem Willen geht, aber ein Dämon, wenn nicht", erklärte ein weiterer Ex-Angestellter.

Doch Harry und Meghan sind nicht die einzigen royalen Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit wegen ihres Umgangs mit Personal kritisiert wurden. Auch Prinzessin Margaret (✝71) soll in ihrem Umgang mit Mitarbeitern zweifelhafte Angewohnheiten gehabt haben. Die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. (✝96) habe angeblich Hände ihrer Angestellten als Aschenbecher genutzt – ein Fehlverhalten, was intern wohl lediglich als "exzentrisch" bezeichnet und mit einem Lächeln abgetan wurde. Prinz Andrew (64) soll ebenfalls ein schwieriger Fall für das Personal gewesen sein.

Manche Ex-Mitarbeiter eilen allerdings auch ihren ehemaligen Arbeitgebern zur Hilfe und teilen positive Erfahrungen. Josh Kettler, ein kürzlich ausgeschiedener Stabschef, beschrieb das Paar laut Us Weekly als "engagiert und fleißig". Es sei beeindruckend gewesen, die Arbeitsmoral von Meghan und Harry am eigenen Leibe zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Margaret im Jahr 1978

Anzeige Anzeige