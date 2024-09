So süß: Kelsey Parker turtelt öffentlich mit neuem Freund

Kelsey Parker teilte erst kürzlich schöne Neuigkeiten: Sie ist rund zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes Tom Parker (✝33) wieder verliebt. Wie happy sie in ihrer neuen Beziehung ist, beweisen jetzt Bilder, die The Sun vorliegen. Auf den Schnappschüssen grinsen sie und ihr Freund Tom James um die Wette, während sie einen entspannten Tag in der britischen Stadt Bexleyheath verbringen. Seine Zeit bringt das Paar mit alltäglichen Dingen zu wie einem Shoppingtrip sowie einem Stopp an einer Tankstelle, und es ist auch dementsprechend lässig gekleidet: Kelsey strahlt in einem farbenfrohen Strickcardigan sowie einer schwarzen Hose, während ihr Liebster in ein schwarzes Shirt und eine Jeans gekleidet ist.

Es ist zwar nicht bekannt, wie lange die Witwe des verstorbenen The Wanted-Sängers wieder in festen Händen ist, jedoch verriet kürzlich ein Insider, der Baumchirurg sei schon eine längere Zeit in ihrem Leben. "Tom und Kelsey haben sich bereits Anfang des Jahres sehr gut verstanden. Er hat sie in der schweren Zeit unglaublich unterstützt", offenbarte dieser gegenüber dem Blatt. Und nicht nur das: Darüber hinaus soll er Kelsey unter anderem bei einem Tom Parker Charity Football Match unter die Arme gegriffen haben.

Die 33-Jährige ging 13 Jahre lang gemeinsam mit dem einstigen Boyband-Mitglied durchs Leben und brachte zwei Kinder auf die Welt. Das Paar verlobte sich 2016 und gab sich zwei Jahre später während einer romantischen Zeremonie im englischen Surrey das Jawort. Im Oktober 2020 wurde dann ein bösartiger Hirntumor bei Tom diagnostiziert, dem er Anfang 2022 erlag. Nach seinem Tod machte Kelsey eine schwere Zeit durch. Doch ihre neue Liebe, die sie kürzlich auf Instagram offiziell machte, zaubert ihr nun wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Getty Images Kelsey Parker beim Tom Parker Charity Football Match

Getty Images Tom und Kelsey Parker bei einer Premiere, März 2016

