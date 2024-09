Angelina Jolie beendet Privatflug-Rechtsstreit mit Ex Brad

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) befinden sich seit ihrer Trennung im Jahr 2016 in einem Rechtsstreit. Dabei geht es nicht nur um das gemeinsame Sorgerecht der sechs Kinder und gemeinsame Güter, sondern auch um Vorwürfe von häuslicher Gewalt. Die Schauspielerin hatte unter dem Pseudonym "Jane Doe" im Jahr 2021 Dokumente angefordert, die sich auf Ermittlungen des FBI gegen ihren Ex-Mann Brad bezogen. Diese Ermittlungen betrafen eine angebliche körperliche Auseinandersetzung während eines Privatfluges von Frankreich nach Los Angeles im Trennungsjahr der Schauspieler. Nun geht aus eingereichten Gerichtsdokumenten hervor, dass Angelina diesen Fall mit sofortiger Wirkung fallen lässt, wie unter anderem People berichtet.

Um den Überblick in Angelina und Brads Rechtsstreit nicht zu verlieren, sollte geklärt werden, was damals überhaupt passiert ist. Die sechsfache Mutter verklagte ihren Ex-Mann, weil dieser während des besagten Flugs die Nerven verloren haben soll, wie damals Puck News berichtete. Demnach habe der "Troja"-Darsteller Angelina "am Kopf gepackt" und sie viermal gegen die Decke des Privatjets geschlagen. Die Kinder des einstigen Paares sollen den Gewaltausbruch mitbekommen und anschließend "unter Schock" gestanden haben. Der Familienvater soll wohl danach zu seinen Kindern gesagt haben: "Nein, Mami geht es nicht gut. Sie ruiniert diese Familie. Sie ist verrückt." Die FBI-Unterlagen dieses Szenarios wollte Angelina während des zweijährigen Rechtsstreits ausgehändigt bekommen.

Nachdem Angelina 2016 die Scheidung von Brad eingereicht hatte, entfachte ein wahres Lauffeuer. Ein Streit jagte den nächsten. Im Mai äußerte sich die sechsfache Mutter durch ihren Anwalt über die aktuelle Situation zwischen den einstigen Eheleuten. "Alles, was Angelina jemals wollte, war eine Trennung mit positiven Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern, einschließlich Herrn Pitt. Sie freut sich auf den Tag, an dem er sie endlich loslassen kann", erklärte der Jurist gegenüber TMZ.

AFP / Freier Fotograf / Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern am Flughafen in Vietnam

Anthony Harvey/Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

