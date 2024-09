Auch Eva Benetatou steigt beim Fame Fighting in den Ring

Schon in wenigen Wochen geht Fame Fighting in die nächste Runde! Bei dem Box-Event steigen allerlei Stars und Sternchen gegeneinander in den Boxring und kämpfen um den Sieg. Wie Bild nun berichtet, wagt sich in diesem Jahr auch das Ex Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (32) in den Ring. Gegen welche Promi-Dame die Reality-Bekanntheit kämpfen wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Wie Eva gegenüber dem Magazin berichtet, gibt ihr vor allem ihr kleiner Sohn George, den sie mit ihrem Ex Chris Broy (35) teilt, Kraft. "Mein Sohn ist mein allergrößter Fan. Er hat auch kleine Boxhandschuhe bekommen und eine Boxhose. Er ist auf Mama ganz stolz", schwärmt die ehemalige Promi Big Brother -Teilnehmerin. Generell gibt sie sich sehr siegessicher: "Bei Fame Fighting werden viele Leute sein, die mich nicht gewinnen sehen wollen. Das bin ich mittlerweile aus Reality-Formaten gewohnt. Aber es gibt mir noch mehr Motivation, alles zu geben."

Bisher steht nur fest, dass Eva gegen eine Frau kämpfen wird. Bestätigt sind derzeit die Teilnehmerinnen Lena Schiwiora (27), Walentina Doronina (24) und Emmy Russ (25). Bei den Männern stehen bisher Tommy Pedroni (29), Diogo Sangre (29), Aleksandar Petrovic (33), Eric Stehfest (35), Kevin Njie (28), Jakub Merlan-Jarecki (29), Bocc Özsu und Tobias Pietrek auf der Teilnehmerliste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige