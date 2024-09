Captain Jack Sparrow besucht Kinderkrankenhaus in Spanien

Johnny Depp (61) hat die Herzen vieler junger Patienten erobert, als er überraschend im "Captain Jack Sparrow"-Aufzug im Donostia University Hospital in San Sebastián erschien. Der Fluch der Karibik-Star, der anlässlich des Filmfestivals von San Sebastián in Spanien weilte, nahm sich gern die Zeit für diesen besonderen Besuch. Gekleidet in seinem ikonischen Piratenkostüm aus Fluch der Karibik, sorgte er für leuchtende Augen und Lachen bei den Kindern auf der Pädiatrie- und Onkologie-Station. Laut People Magazine dankte das Krankenhauspersonal Johnny auf den sozialen Medien für seine Zeit und Energie: "Unsere unendliche Dankbarkeit gilt Johnny Depp für seine Unterstützung."

Johnny, der aktuell wegen der Premiere seines eigenen Films "Modi: Three Days on the Wing of Madness" in Spanien am Filmfestival teilnimmt, ist bekannt für solche Überraschungsbesuche. So ist es nicht das erste Mal, dass der Schauspieler in der Rolle des charmanten Piraten Kindern in Krankenhäusern eine Freude bereitet. Bereits in der Vergangenheit hat Johnny Krankenhäuser in Städten wie Vancouver, Paris, London und Brisbane einen Besuch abgestattet, um den kleinen Patienten selbst in schweren Zeiten ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern.

Diese rührende Geste hat für Johnny laut Hello Magazine eine tiefe persönliche Bedeutung. Als seine Tochter Lily-Rose Depp (25) 2007 wegen Nierenversagen im Great Ormond Street Hospital behandelt werden musste, festigte sich seine Motivation, aufmunternden Krankenhausbesuchen mehr Gewicht beizumessen. Er beschrieb jenen Abschnitt seines Lebens als seine "dunkelste Periode" – und lernte es noch mehr zu schätzen, Patienten in diesen Einrichtungen eine schöne Erfahrung zu schenken. Seine Krankenhausbesuche sind somit mehr als nur eine alte Tradition: Sie sind für ihn eine Herzensangelegenheit. Ob der Hollywood-Star zukünftig nicht nur in Krankenhäusern auftauchen, sondern irgendwann auch wieder als Pirat zurück auf die Leinwand kehren wird, ist derzeit offen.

Getty Images Johnny Depp als Jack Sparrow in den "Fluch der Karibik"-Filmen

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

