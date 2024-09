Für Gesundheit: Johnny Depp musste sich die Zähne neumachen

Johnny Depps (61) plötzlich gerade und weiße Zähne sorgten vor ein paar Wochen für staunende Gesichter, denn sein fauliges Gebiss war so etwas wie sein Markenzeichen. Doch anders als vermutet, ließ der Hollywoodstar sich die Beißer nicht aus Schönheitsgründen machen – viel eher ließ seine Gesundheit ihm keine andere Wahl mehr. "Entweder er bekam Veneers oder er riskierte ernsthafte Gesundheitsprobleme wie Infektionen und vielleicht sogar Herzkrankheiten", offenbart ein Insider jetzt gegenüber OK! Magazine. Johnnys Zähne seien das Ergebnis jahrelanger Vernachlässigung gewesen. Laut der Quelle seien sie "bis auf die Knochen verrottet" gewesen und der Atem des Fluch der Karibik-Darstellers habe unangenehm gerochen.

Johnny habe seinem Körper viele Jahre lang zugesetzt und nun wolle er seine Gesundheit wieder reparieren. Ihm sei "überdeutlich bewusst geworden, wie bestimmte Teile seines Körpers auseinanderfallen und jetzt entwirft er einen Gesundheitsplan", so ein anderer Insider zu InTouch. Der 61-Jährige will also sein Leben komplett umkrempeln – und das betrifft nicht nur seine Zähne. "Er will auch Muskeln aufbauen und vielleicht ein paar Straffungen, warum nicht? Er wird endlich etwas gegen seinen Bauch tun, ganz zu schweigen von einigen Schönheitsritualen, um seine Haut, seine Haare und sein allgemeines Aussehen aufzupolieren", erzählte die Quelle weiter. Vielleicht gibt es also schon in ein paar Monaten einen brandneuen Johnny.

Anfang September führte Johnny seine neuen Zähne zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. In einem Instagram-Video funkelten die schneeweißen Veneers in seinem Gesicht. Der Filmstar schien sichtlich stolz zu sein, denn er präsentierte das Gebiss mit einem strahlenden Lächeln. Und auch seine Fans waren begeistert: "Jetzt kann sich niemand mehr über seine Zähne aufregen! Er hat einen wunderschönen Mund und sieht total gesund aus!" Zuvor waren die braunen Beißer regelmäßig Ziel von Hohn und Spott geworden. Johnny störte sich daran aber nicht, auch er machte immer wieder Witze über seine Zähne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige Anzeige