Kanye West allein in Hongkong: Wo steckt Ehefrau Bianca?

Kanye West (47) wirkte ungewohnt niedergeschlagen, als er vor wenigen Stunden am Flughafen in Hongkong gesichtet wurde – und das ohne seine Ehefrau Bianca Censori (29). Normalerweise weicht die Architektin bekanntermaßen kaum von seiner Seite. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den Rapper eher bedrückt in eine schwarze Jacke gehüllt und mit großer Sonnenbrille im Gesicht durch den Flughafen schlurfen. Kanye war auf dem Weg nach Haikou, China, und selbst seine große Entourage konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Biancas Abwesenheit auffiel. Zuletzt wurden die beiden vor einer Woche bei einem Familienausflug mit Yes Kindern in Tokio gesehen.

Während ihres gemeinsamen Ausflugs in Japan hatte Biancas Kleidungswahl erneut reichlich Aufmerksamkeit erregt. Das Model zeigte sich in einem durchsichtigen, hautfarbenen Top ohne BH und zog damit alle Blicke auf sich – wohl sehr zur Missbilligung von Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (43). Diese hatte den Designer laut Daily Mail zuvor ausdrücklich gebeten, darauf zu achten, dass Bianca sich "bedeckter kleidet", wenn sie mit den Kindern unterwegs sei. Doch anstatt Kims Bitte zu folgen, präsentierte die Australierin selbstbewusst ihren freizügigen Look, während sie gemeinsam mit dem Musiker und seinen Söhnen Saint (8) und Psalm (5) in einem Supermarkt in Tokio einkaufte.

Bianca wurde seit ihrer Hochzeit mit dem "Heartless"-Interpreten im Dezember 2022 – weniger als einen Monat nach seiner Scheidung von Kim – immer wieder in aufsehenerregenden Outfits abgelichtet. Während der turbulenten Ehe zwischen dem Musiker und der Reality-TV-Queen soll er sie oft gebeten haben, sich umzuziehen, wenn er der Meinung war, sie zeige zu viel Haut. So hatte er während ihrer siebenjährigen Ehe großen Einfluss auf ihre Modewahl. "Kanye macht mit Bianca dasselbe, was er während der gesamten Ehe mit Kim getan hat", erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin. "Der Unterschied ist, dass Kanye damals als Person – als Künstler – respektiert wurde. Leider weiß Kim genau, was Bianca durchmacht, aber sie denkt, Bianca hätte wissen müssen, worauf sie sich einlässt."

Backgrid/Actionpress Collage: Kanye West und Bianca Censori in Tokio

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

