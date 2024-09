Lana del Rey soll Hochzeitskleid aus Secondhand-Laden haben

Die Sängerin Lana Del Rey (39) soll am vergangenen Donnerstag angeblich ihren Partner Jeremy Dufrene geheiratet haben. Bemerkenswert dabei ist, dass die Sängerin ihr Brautkleid angeblich bereits Monate zuvor in einem Secondhand-Laden in New Orleans erstanden hatte. Anstatt auf teure Designer zurückzugreifen, entschied sich Lana laut TMZ für ein Secondhand-Kleid aus dem Geschäft Vintage Market by Trashy Diva, das sie im Mai besuchte. Ob sie damals schon gezielt nach einem Hochzeitskleid Ausschau hielt, ist unklar. Fest steht jedoch, dass sie sich nach dem Anprobieren mehrerer Stücke in ein Kleid im Schaufenster verliebte und es für weniger als 400 Dollar [ca. 359 Euro] erwarb.

Zudem plauderte eine Quelle gegenüber People weitere Details zu der Hochzeit aus. "Die Hochzeitszeremonie und der Empfang fanden in demselben Sumpf statt, in dem Jeremy seine Sumpfboottouren durchführt", erklärte sie. Für die Turteltauben habe der Ort eine große Bedeutung: "Hier haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Es ist ein besonderer Ort für sie." Ihr zufolge habe bei der gesamten Feierlichkeit der Fokus auf ihrer Liebesgeschichte gelegen. "Es war eine wunderschöne, entspannte und familienorientierte Hochzeit", schwärmte der Informant weiter.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, soll Lana ihren Liebsten in Louisiana geheiratet haben. Auf Fotos, die Daily Mail vorlagen, war zu sehen, wie die "Summertime Sadness"-Interpretin von ihrem Vater Robert Grant einen Weg entlang geführt wird. Viele Fans vermuteten damals, dass es sich bei der angeblichen Hochzeit nur um einen PR-Gag gehandelt habe.

Instagram / jeremy.dufrene Lana Del Rey und Jeremy Dufrene, 2019

Backgrid Lana Del Rey und Begleitung, Hochzeit von Karen Elson 2024

