Prinz Harry plant weiteren Solo-Trip nach Afrika ohne Meghan

Prinz Harry (40) wird sich wieder ohne seine Meghan (43) auf den Weg machen. Wie unter anderem The Mirror berichtet, plant der Aussteiger-Royal kurz nach seinem Solo-Trip nach New York City schon seine nächste Reise – und auch diesmal soll seine Frau nicht dabei sein. Demnach geht es wohl im Auftrag seiner Wohltätigkeitsorganisation Sentebale in den Süden Afrikas, genauer gesagt nach Lesotho und Südafrika. Angesetzt ist die Reise im kommenden Monat und das kurz nachdem Harry in Großbritannien sein wird – vermutlich ebenfalls alleine. Trips ohne seine Gattin scheinen für den Sohn von König Charles (75) immer mehr zur Gewohnheit zu werden – was das für seine Ehe bedeutet, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Wenn es nach dem Royal-Experten Phil Dampier geht, so baut sich aktuell immer mehr eine Distanz zwischen den Eheleuten auf. "Sie leben zunehmend getrennte Leben, da es so scheint, als ob Harry versucht, sich über seine Zukunft klar zu werden", erklärte der Kenner gegenüber The Sun. Zuletzt sah man die beiden gemeinsam bei Events in Kolumbien und Nigeria. Und dabei soll es ihnen besonders Afrika angetan haben. Angeblich habe das Paar sogar eine weitere gemeinsame Reise in die afrikanischen Staaten geplant, doch dazu wird es nun wohl eher nicht kommen. Harrys nächster Trip ist aber erst einmal der nach London zu den WellChild Awards. Dass Meghan aktuell wohl keinen Fuß in die britische Hauptstadt setzen wird, ist schon länger bekannt, denn aufgrund von Sicherheitsbedenken meidet sie die Heimat ihres Mannes bereits länger.

Allerdings könnten Events und Reisen alleine sowohl für Harry als auch für Meghan förderlich sein. Denn bereits seit ihrem Ausstieg aus dem Königshaus stehen die beiden immer wieder in der Kritik. Der Marketing-Experte Doug Eldridge glaubt, dass beide so aber eher die Gelegenheit zu glänzen haben, als wenn sie gemeinsam auftreten. "Wenn man Harry und Meghan jetzt zusammen sähe, würde man sofort das Drama assoziieren, das alles andere als positiv ist – das Verlassen der königlichen Familie, das Enthüllungsbuch, die Auseinandersetzungen, die Negativität", meinte Doug im Gespräch mit Fox News Digital. Alleine könne vor allem Harry als der "charmante Kerl" gesehen werden, als den man ihn früher kannte.

Getty Images Prinz Harry beim Concordia Jahresgipfel 2024 in New York

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nigeria

