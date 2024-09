So geht es Christina Hall nach Trennung von ihrem Ehemann

Tarek El Moussa (43) hat Einblicke in das Leben seiner Ex-Frau, der US-amerikanischen Reality-TV-Persönlichkeit Christina Hall (41), gegeben – nach ihrer Trennung von Ehemann Josh Hall. In einem Interview mit E! News, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Heather Rae El Moussa führte, erklärte Tarek: "Christina geht es großartig. Sie hat die Unterstützung ihrer Familie, der Kinder und sie arbeitet unglaublich hart."

Josh hatte nach drei Jahren Ehe im Juli aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen" die Scheidung von Christina eingereicht. Dass die Trennung endgültig ist, machte Christina Ende August in einer Instagram-Story klar: In dem Video unterzog sich die "Christina on the Coast"-Darstellerin einer Laserbehandlung und ließ das Ehering-Tattoo auf ihrem Ringfinger entfernen.

Mit Tarek wiederum war Christina von 2009 bis Anfang 2018 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Nachdem es nach der Trennung anfangs zu Spannungen gekommen war, ist ihre Beziehung mittlerweile wieder intakt. "Die Realität ist, dass wir uns seit Langem gut verstehen und die gemeinsame Erziehung [unserer Kinder] sehr wichtig für uns ist", erklärte die 41-Jährige im Juli im Gespräch mit People.

Getty Images Christina Hall und Tarek El Moussa, 2014

Instagram / thechristinahall Christina Hall im August 2024

