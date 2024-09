Darum hält Kate Winslet ihre Ruhestandspläne noch geheim

Kate Winslet (48) sorgte kürzlich für Lacher, als sie über ihre geheimen Ruhestandspläne sprach. Während einer Folge von "The Late Show with Stephen Colbert" fragte Gastgeber Stephen (60), wie die Oscar-prämierte Schauspielerin ihre Zeit verbringen wolle, wenn sie einmal nicht mehr vor der Kamera stehe – laut People Magazine antwortete Kate daraufhin, dass ihre Pläne "unanständig" seien. Als Stephen anbot, sie könne ihm die Pläne ins Ohr flüstern, entgegnete sie: "Es ist einfach zu unhöflich und zu sexuell, um darüber zu reden." Kate, die derzeit ihren neuen Film "Lee" promotet, ergänzte: „Ich werde nie alt! Das ist alles, was ich im Moment sagen muss. Für mich gibt es keinen Ruhestand.“

Im dem Film verkörpert Kate die Fotojournalistin Lee Miller, die durch ihre Berichterstattung im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde. Die Schauspielerin erklärte in der Show, dass sie durch ihr persönliches Interesse an der Fotografie und Frauen, die in Bereichen arbeiten, die normalerweise von Männern besetzt sind, schon vorher gewusst habe, wer Miller war. Kate ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch Produzentin des Films, der die bemerkenswerte Karriere der ehemaligen Vogue-Fotografin beleuchtet. An ihrer Seite werden weitere Stars wie Alexander Skarsgard (48) und Marion Cotillard (48) zu sehen sein.

Um sich auf ihre Rolle vorzubereiten, verbrachte Kate Zeit mit Lees Sohn Antony Penrose, den sie als "unglaubliche" Quelle bezeichnete. Er gewährte ihr Zugang zu Lees Fotoarchiv aus dem Krieg. Antony offenbarte Kate bei ihrer ersten Begegnung, dass er sich seit Titanic gewünscht habe, Kate würde seine Mutter in einem Film darstellen. Trotz ihrer beeindruckenden Filmkarriere und vieler Preise gilt Kate als geerdet und humorvoll.

