Grund zur Sorge? Bei DSDS brechen die Quoten noch weiter ein

Seit wenigen Wochen begeistert DSDS wieder die Zuschauer – oder etwa doch nicht? Wie Quotenmeter berichtet, haben in der vierten Folge noch weniger Leute eingeschaltet als zum Auftakt der neuen Staffel. Während DSDS zu Beginn noch 1,96 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte, waren es am gestrigen Samstag nur noch 1,57 Millionen Fans. Die Castingshow läuft in diesem Jahr deutlich schlechter als im vergangenen.

Und das, obwohl die Staffel direkt zum Auftakt mit einer Stimmgewalt überzeugte. Kandidat Nissim Mizrahi performte die Songs "Walking By Myself" von Gary Moore und "How Am I Supposed To Live Without You" von Michael Bolton und überzeugte die Jury direkt von seinem Talent. Dieter Bohlen (70) war sogar so hin und weg von der Leistung des Hamburgers, dass er ihm seine goldene CD gab: "Das ist noch nie passiert, dass wir am ersten Tag dem ersten Kandidaten die goldene Platte geben."

In der aktuellen Folge mischte sich ein altbekanntes Gesicht unter die Kandidaten. Roland Bartsch (53) ging zum Casting und wollte die Jury mit "Hulapalu" von Andreas Gabalier (39) überzeugen – doch gelang dem ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten das auch? "Wider Erwarten warst du gar nicht so schlecht. Von mir kriegst du ein Ja", begründete Dieter seine Entscheidung. "Du hast eine schöne Stimme, von mir ist es ein Ja, weil ich finde dich einfach cool", pflichtete ihm auch Pietro Lombardi (32) bei. Auch von Loredana (29) und Beatrice Egli (36) gab es ein Ja.

Nissim Mizrahi bei DSDS 2024

Roland Bartsch bei DSDS 2024

