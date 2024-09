So ähnlich sind sich Reese Witherspoon und Sohn Tennessee

Reese Witherspoon (48) hat ihrem Sohn Tennessee (12) zu seinem Geburtstag gratuliert und auf Instagram ein herzerwärmendes Foto der beiden geteilt. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Schauspielerin das Bild, auf dem deutlich wird, dass ihr jüngster Sprössling ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Mit seinem strahlend blonden Haar erinnert er stark an seine berühmte Mutter. "Alles Gute zum zwölften Geburtstag an meinen wunderbaren Sohn Tenn!" schrieb sie unter den Schnappschuss.

Sie fuhr fort: "Ich bin so glücklich, deinen fröhlichen, neugierigen und lustigen Charakter in meinem Leben zu haben, der mich jeden Tag zum Lachen bringt. Ich liebe dich, Kumpel." Die warmherzigen Worte der stolzen Mutter rührten viele ihrer Fans. Auch seine Geschwister Ava (25) und Deacon (20), die einige Jahre älter sind, schlossen sich den Glückwünschen an und schickten liebe Grüße an ihren kleinen Bruder, wie E! News berichtete. Doch nicht nur Tennessee ist Reese wie aus dem Gesicht geschnitten. Gegenüber InStyle erwähnte die Schauspielerin, dass sie sogar manchmal mit ihrer Tochter Ava verwechselt wird: "Ich liebe es, für sie gehalten zu werden, denn es gibt mir ein Gefühl von Jugendlichkeit."

Reese, die auch als Produzentin und Unternehmerin erfolgreich ist, legt großen Wert auf ihre Familie. Mit Schauspieler Ryan Phillippe (50) war sie von 1999 bis 2007 verheiratet. Sie haben zusammen die beiden Kinder Ava und Deacon. 2011 heiratete sie den Talentagenten Jim Toth (54), mit dem sie 2012 ihren Sohn Tennessee bekam. Im März 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt, betonte jedoch, weiterhin als Eltern zusammenzuarbeiten. Seit einiger Zeit wird spekuliert, ob Reese in einer neuen Beziehung mit dem deutschen Unternehmer Oliver Haarmann ist.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon (r) und ihre Kinder, 2024

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth im Februar 2017

